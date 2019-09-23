志工清屋「足用心」 獨居長者「足甘心」

圖、文／慈濟基金會 林佳予

雲林縣古坑鄉60多歲的陳先生罹患大腸癌6年，體力差加上獨居無力整理住家，使得居家環境不良，慈濟志工日前利用一個早上為陳先生清掃，看到屋內煥然一新，陳先生坐在哥哥送來的新床墊上，露出笑容直說：「足甘心！」

過去的陳先生因長年與朋友喝酒，身體變差、罹患大腸癌，因時常會昏倒、無法工作，生活靠哥哥幫助。2019年3月經朝陽村邱寶賢村長提報慈濟，古坑慈濟志工即定期前往關懷。

由於陳先生體力不佳，客廳積滿灰塵、雜物、牆壁布滿蜘蛛網，廁所的地上積垢厚重，屋內瀰漫異味，慈濟志工不忍陳先生長期居住在這樣的環境，9月21日一早帶著工具前來助他清掃一樓空間。

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▼志工合力搬出椅子，為生病又獨居的陳先生清掃環境，希望能給予一個乾淨居住的環境空間。

志工搬出客廳的椅子用力清洗，將地面拖地、也打掃廁所。其中一位74歲滿頭白髮的志工手腳俐落，她分享，自己還可以幫人家的忙，是我的榮幸！愈做身體愈勇健；慈濟志工看到陳先生的日曆還停留在6月，就幫他撕到當天的日期，希望能祝福陳先生每天重新過著新生活，日後能夠維持這樣的環境，把握每一天的好時光，將不好的習慣清除。

才一個上午，屋內變得乾淨，沒有異味，整個環境煥然一新，陳先生感覺輕鬆許多，面帶笑容直說：「感恩！真感謝慈濟志工來幫我整潔家裡面，真感謝，清得很乾淨，足甘心啦！」

村長邱寶賢也前來關心、再三道謝，並表示因陳先生是獨居，又有些不方便，所以家裡比較髒亂。有申請民間團體來幫忙，最後，真的很感謝慈濟帶來這麼多人來幫忙，把陳先生家裡整理得很乾淨，這個社會真的充滿溫情。

邱寶賢村長與慈濟志工一起將陳先生的哥哥送來的新床墊鋪上，讓陳先生坐在上面，大家為他唱歌祝福，祝福他天天能夠有嶄新的環境。

慈濟志工余天助表示：希望大家一起陪伴他的人生，讓他重見希望，所以特別發動古坑的志工來幫忙打掃清理，讓他能夠感受到這個社會還是有一分溫暖，慈濟的愛也到處都在。

▼村長邱寶賢(後排左三)前來關心，向慈濟志工再三道謝，也祝福陳先生天天能夠有嶄新的環境、身體健康。

▼經年累月藏污納垢的廁所(左圖)經志工用心清洗過後，變得乾淨(右圖)。