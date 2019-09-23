警消健兒超猛！台警消代表隊勇奪23金　蔡英文召見表揚

▲總統蔡英文23日在總統府召見台警消運動會健兒勉勵在賽事上優秀表現。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

「2019第十八屆世界警察消防運動會」台灣警消代表隊參賽共獲金牌23面、 銀牌21面、 銅牌25面， 合計69面，亮麗的成績，不僅台灣執法人員的實力在國際備受肯定，更讓國際看見台灣！23日上午，總統蔡英文在總統府親自召見鼓勵這次參與本次運動會得獎警消同仁，肯定這批警消健兒的卓越表現。

▲總統蔡英文23日在總統府召見台世界警消運動會健兒勉勵在賽事上優秀表現。（圖／記者張君豪翻攝）



世界警察消防運動會（WPFG）始自1983年，由美國加州警察運動聯盟（CPAF）創辦，其目的在鼓勵執法人員參與體育活動及執勤技能競賽，被稱為警消人員的「奧林匹克運動會」。

▲總統蔡英文23日在總統府召見台世界警消運動會健兒勉勵在賽事上優秀表現。（圖／記者張君豪翻攝）



警政署表示：這次世界警察消防運動會從8月8至18日為期10天的世界警消運動會，和來自世界79餘個國家，近萬名警察、消防及相關執法人員在對岸成都公開較技，所有選手無不卯足全力在各項賽事角逐最高榮耀。我國選手也不遑多讓，在賽事期間表現相當亮眼與出色。



本次代表團共有34位警職同仁參加，無論是在游泳、柔道、射擊、巴西柔術、空手道、田徑、跆拳道、臥推、高爾夫球、鐵人三項、共獲金牌23面、 銀牌21面、 銅牌25面， 合計69面、台灣警消健兒亮眼表現在國際舞台嶄露光芒！

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