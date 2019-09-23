郭台銘退選韓國瑜民調仍落後　何庭歡：努力宣達政見爭取支持

▲韓辦發言人何庭歡。（資料照／記者黃軍瑋攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對國民黨總統參選人韓國瑜與總統蔡英文支持度差距12個百分點，韓國瑜競辦發言人何庭歡23日表示，會尊重、參考民調結果，但民調都是起起伏伏，未來將持續努力宣達政見，爭取更多民眾支持。

根據最新民調顯示，鴻海集團創辦人郭台銘宣布不參選2020總統選舉後，蔡英文跟韓國瑜的支持度未發生明顯改變，蔡英文的支持度略增至45%，韓國瑜維持33%，兩人差距12個百分點，若是前副總統呂秀蓮、時代力量立委黃國昌參選，蔡英文的支持度仍領先韓國瑜8個百分點。

對此，何庭歡上午在國民黨中央黨部受訪表示，民調起起伏伏，相信只是一個參考，也尊重每一份民調的結果，韓國瑜強調的是對於未來的願景、實質的政策，當然還有努力的空間，將持續努力宣達政見，希望能夠爭取更多民眾的認同與支持。

至於韓國瑜陣營是否已經聯繫上郭台銘，何庭歡表示，仍持續透過兩人的共同好友努力聯繫中。另外，對於高雄市副市長李四川因腸胃不適，身體微恙，住院休養，何庭歡表示，韓國瑜致電關切，也送雞湯過去，希望他早日康復。希望外界能夠肯定他們為台灣人民、高雄市的付出，而不是說在特定議題上做文章，會讓人覺得好像有點不太道德。

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