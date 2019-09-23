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檳榔西施店內跟朋友激戰！完事怕男友抓包　回家瞎掰「被性侵」：我掙脫好久

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▼▲偷情,出軌,劈腿,婚外情。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲高雄一名檳榔西施因害怕被男友抓包偷吃竟謊稱被性侵。（示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pixabay）

記者徐愷昕／高雄報導

高雄市一名有男友的檳榔西施2018年9月時，在你情我願的情下與男姓友人於自己工作的檳榔攤內發生關係，完事後女子因擔心被男友抓包，竟謊稱是被友人性侵，讓男友氣得帶她前往派出所報案。隨後實情曝光，女子整個被打臉，被依誣告罪判有期徒刑3個月得緩刑2年，罰金2萬元，同時也在臉書貼文公開道歉「洗門風」。

陳姓女檳榔西施於2018年9月間與男性友人在檳榔攤內發生親密關係，享受完魚水交歡後，因太晚回家而遭男友質疑，為不讓男友發現自己偷吃，情急之下謊稱下班前遇到色狼對她上下其手，花了好多時間奮力掙脫才成功返家。

陳女的男友聽完非常生氣，隔日連忙帶著她前往旗山分局報案，對與陳女發生關係的男性友人提出強制性交告訴。同月19日在製作筆錄時警方發現陳女說詞反覆，經調閱店內監視器後才得知實情並非如陳女所述，最後橋頭地檢因罪嫌不足不起訴男性友人，而陳女雖在此時坦承說謊，但為時已晚，亂告他人的行為終被依誣告罪起訴。

事後，陳女以暱稱在臉書貼文公開向男性友人道歉，友人表示將選擇原諒不再追究，但陳女報案指控男子性侵的行為已觸犯誣告罪，橋頭地院判處有期徒刑3個月，緩刑2年，並應向公庫支付新台幣2萬元。

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