網購推「五月花超級品牌日」　加厚衛生紙8包1元限時搶

▲蝦皮購物即日起推出為期4天的「五月花超級品牌日」。（圖／蝦皮購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

99購物節才結束，電商繼續祭好康吸買氣，蝦皮購物推出「五月花超級品牌日」，祭出厚棒衛生紙8包最殺1元瘋搶，更狂灑上萬購物金，下單還可抽半年份衛生紙；東森購物網主打iPhone 11新機搶先購，分期再享回饋3,524元；松果購物APP祭限時15%回饋。

蝦皮購物觀察發現，近年消費者選購家用紙類，除首重價格和CP值，對紙質柔韌度、乾濕多用、水溶可沖等功能性訴求日益攀升，帶動頂級家用紙類及清潔用品的買氣上漲，站內五月花蓬厚柔衛生紙（72包/箱）曾在單日狂銷超過2千箱、累計超過1,400萬張；新柔韌衛生紙更曾創下1秒賣出4包的紀錄。

因應生活用品消費趨勢變化，蝦皮購物於9/23～9/26推出「五月花超級品牌日」，凡購買箱購紙品和組合商品，即可一單免運配送到家之外，另祭出衛生紙任選3袋88折、整點狂灑上萬購物金，下單還可再抽半年份衛生紙，9/26當天更有人氣熱銷冠軍五月花新柔韌一日限定價單包不到10元，厚棒衛生紙8包最殺1元限時搶購。

▲iPhone 11系列開賣後，夜幕綠新色最多人下訂。（圖／業者提供）

東森購物網強打iPhone 11系列新機，20日正式開賣當天，站上不到10分鐘即銷售破百台，接單量比去年首小時激增5倍，而會員購機優惠持續推出中，包括可享刷卡最高享10%回饋、24期零利率、滿額登記抽999元折價券等好康，其中，以原價52,400元的iPhone 11 Pro Max 512G為例，刷玉山銀行信用卡單筆分期滿50,000元送3,000元刷卡金之外，透過Line購物下單再享1%回饋，換算回饋3,524元。

松果購物則宣布自去年7月份達成APP百萬下載量後，9月再突破200萬下載新紀錄，為歡慶APP下載達標，將於9/24起展開為期一周的APP限定專區85折優惠，持續刺激行動端買氣。