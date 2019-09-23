生技綠能大爆發　台南國際生技綠能展帶動智慧綠能科學城帶產業

▲台南市政府經發局蕭富仁副局長（右），盛讚王正坤醫師，由專業皮膚科醫師督導保養品研發與製造，讓Dr.藝群保養品變成台灣知名保養品品牌。（圖／記者林悅翻攝，下同）



記者林悅／台南報導



台南市經濟發展局主辦的2019台南國際生技綠能展，將於9月27日至30日在南紡世貿展覽中心舉行，這次第9屆展覽，配合沙崙智慧綠能科學城與中央研究院南部院區陸續在台南高鐵站完工，引領台南生技綠能產業大爆發。

生技綠能產業是未來產業的主流，因為人類生命有限與只有一個地球，世界各國無不全力發展生技綠能科技，延緩人類老化與保護地球。外貿協會盤點台灣195個製造業，唯一連續多年成長的是化妝品產業，其中最主要的成長力道來自面膜，Dr.藝群保養品年年受邀參展，展售台灣知名Dr.藝群面膜與保養品。

Dr.藝群保養品總裁王正坤醫師表示，藉由展出的生技面膜，會再次帶動一波台灣面膜產業的巨幅成長。台南市經發局蕭富仁副局長特別稱讚王正坤醫師創辦的Dr.藝群保養品，由專業皮膚科醫師督導保養品研發與製造，變成台灣知名保養品與面膜品牌，展現台南在地企業的光榮。

此次南台灣最大生技綠能展，展覽規劃五大特色展區：生物科技區、綠色能源區、創新產學研區、國際產業專區及政府形象區。現場將有超過400個攤位，數百家不同廠商，更邀請6個不同國家，一同展出最優質的生技綠能科技。生物科技區中包含醫療器材、美容保養、食品保健、生技設備及服務等各種項目，Dr.藝群保養品即是美容保養其中的代表品牌。生技展開辦迄今已有9年，Dr.藝群保養品由皮膚科醫師王正坤創辦，年年受邀參展，本著「專業、安全、安心、貼心」的態度提供各式保養品，讓民眾都能享受到「極致呵護、平價奢華」的消費體驗。

台南即將成為世界級的生技綠能產業都市，國家投資數百億元在台南高鐵站打造世界頂尖的智慧綠能科學城，硬體建設陸續完工。全力協助開發台南高鐵站周邊建設的王定宇立法委員貼心製作一份台南重大建設電腦檔案給選區民眾，受到大眾的歡迎與索取，詳細列出台南高鐵站附近的重大建設與交通路網，沙崙綠能科學城與綠能科技聯合研究中心22.8公頃，工程費用超過150億元。中央研究院南部院區15.1公頃，工程費用超過55億元。大台南會展中心5.2公頃，工程費用超過20億元。台糖智慧綠能循環住宅，工程費用超過12億元。國立交通大學臺南校區，校園佔地8.2公頃，總面積預計達49.2公頃，目前臺南校區設有光電學院碩士班、博士班以及智慧科學暨綠能學院碩士班。這些重要的台南綠能建設，將會引進數千位全球科學家進駐台南。

台灣美容醫療促進協會理事長、藝群醫學美容集團總裁王正坤醫師指出，政府重視生技綠能科技，廠商無不於此戮力發展，將產、官、學相互結合，打造更加堅實的科技實力，立足台南，引領台灣，接軌國際。