屏東感恩音樂會　三代同堂傳唱「十在心路」

圖、文／慈濟基金會 林佳予

「在苦難中長養慈悲；在變數中考驗智慧；在艱難中激發韌力；在繁瑣中學習耐性；在複雜中欣賞優點；在理想中追求進步；在人我中相互感恩；在社會中祥和無爭；在大地中長期養息；在天下中消弭災難」。

2019年9月22日，當這首因為10年前八八風災後，證嚴法師與慈濟人投入高屏地區救災，鼓勵民心的「十在心路」在屏東靜思堂，由東港林邊社區民眾傳唱之際，為屏東地區「莫忘那一年」感恩音樂會響起開啟序幕。

今年是八八風災過後第十年，也是921地震二十年，慈濟基金會特別於9月22日，在屏東靜思堂舉辦「莫忘那一年」感恩音樂會，邀請當年受災及投入救災民眾、志工及政府首長等約600多人與會。

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音樂會序曲安排由東港林邊合唱團擔綱演出，東港林邊合唱團裡有外婆、媽媽、女兒三代同堂的組合，他們透過傳唱「十在心路」歌曲，唱出當年走過災難的心境，也希望現場參與音樂會的會眾能透過歌曲體會慈濟證嚴法師與慈濟人投入救災的心路歷程。

歌手施易男特別在音樂會中，帶來「生命花園」主題曲《陽光生命愛》，還有《大稻埕的天光》、《牽牽手》兩首歌曲，與台下會眾熱情的互動。

屏東大學音樂系葉乃菁教授帶領學員演奏以小提琴、大提琴、打擊樂器、二胡等樂器，讓現場觀眾沉醉在音樂美好的旋律中獲得身心療癒，也讓觀眾跟著旋律一起舞動，最後獲得如潮的掌聲。

與會出席的屏東縣副縣長吳麗雪提及，自己當年任社會處長時曾帶領團隊救災，也因為救災與慈濟有更進一步的接觸與認識，從永久屋的興建見識到慈濟人的動人力量，慈濟證嚴法師的貼心與思慮和尊重到不同的宗教信仰，全心全力給災民最佳的一切。吳麗雪副縣長提及「天災或許不能擋，但有大家在一起就能共同走過」。

專程出席與會的前屏東縣長曹啟鴻說，莫拉克風災救災的急迫，縣府當年迅速配合開路讓慈濟志工第一時間進入災區，包括在臺上合唱團的鄭福仁校長，他當年也是受災戶。感恩慈濟和公部門當年的全力配合，也因為慈濟的堅持讓新來義部落也興建了教堂，還是要感恩證嚴法師、感恩慈濟。

新來義部落前村長洪嘉明，原本懷抱滿心的感恩要上台分享，可是一連串的音樂演出他說竟然全忘了，獲得台下一陣歡笑聲與掌聲。他說慈濟人以愛心一路陪伴，再多的話都無法一一言盡心底的謝意，所以他帶領村民已深深的一鞠躬表達心意，他們一定會把這份關愛與情義傳承下去。