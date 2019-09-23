　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

屏東感恩音樂會　三代同堂傳唱「十在心路」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼今年是八八風災過後第十年，也是921地震二十年，慈濟基金會特別於9月22日在屏東靜思堂舉辦感恩音樂會，邀請當年受災及投入救災民眾、志工及政府首長等約6oo多人與會。（圖／慈濟基金會提供）

圖、文／慈濟基金會 林佳予

「在苦難中長養慈悲；在變數中考驗智慧；在艱難中激發韌力；在繁瑣中學習耐性；在複雜中欣賞優點；在理想中追求進步；在人我中相互感恩；在社會中祥和無爭；在大地中長期養息；在天下中消弭災難」。

2019年9月22日，當這首因為10年前八八風災後，證嚴法師與慈濟人投入高屏地區救災，鼓勵民心的「十在心路」在屏東靜思堂，由東港林邊社區民眾傳唱之際，為屏東地區「莫忘那一年」感恩音樂會響起開啟序幕。

今年是八八風災過後第十年，也是921地震二十年，慈濟基金會特別於9月22日，在屏東靜思堂舉辦「莫忘那一年」感恩音樂會，邀請當年受災及投入救災民眾、志工及政府首長等約600多人與會。

請繼續往下閱讀...

 音樂會序曲安排由東港林邊合唱團擔綱演出，東港林邊合唱團裡有外婆、媽媽、女兒三代同堂的組合，他們透過傳唱「十在心路」歌曲，唱出當年走過災難的心境，也希望現場參與音樂會的會眾能透過歌曲體會慈濟證嚴法師與慈濟人投入救災的心路歷程。

▲▼今年是八八風災過後第十年，也是921地震二十年，慈濟基金會特別於9月22日在屏東靜思堂舉辦感恩音樂會，邀請當年受災及投入救災民眾、志工及政府首長等約6oo多人與會。（圖／慈濟基金會提供）

歌手施易男特別在音樂會中，帶來「生命花園」主題曲《陽光生命愛》，還有《大稻埕的天光》、《牽牽手》兩首歌曲，與台下會眾熱情的互動。

屏東大學音樂系葉乃菁教授帶領學員演奏以小提琴、大提琴、打擊樂器、二胡等樂器，讓現場觀眾沉醉在音樂美好的旋律中獲得身心療癒，也讓觀眾跟著旋律一起舞動，最後獲得如潮的掌聲。

▲▼今年是八八風災過後第十年，也是921地震二十年，慈濟基金會特別於9月22日在屏東靜思堂舉辦感恩音樂會，邀請當年受災及投入救災民眾、志工及政府首長等約6oo多人與會。（圖／慈濟基金會提供）

與會出席的屏東縣副縣長吳麗雪提及，自己當年任社會處長時曾帶領團隊救災，也因為救災與慈濟有更進一步的接觸與認識，從永久屋的興建見識到慈濟人的動人力量，慈濟證嚴法師的貼心與思慮和尊重到不同的宗教信仰，全心全力給災民最佳的一切。吳麗雪副縣長提及「天災或許不能擋，但有大家在一起就能共同走過」。

▲▼今年是八八風災過後第十年，也是921地震二十年，慈濟基金會特別於9月22日在屏東靜思堂舉辦感恩音樂會，邀請當年受災及投入救災民眾、志工及政府首長等約6oo多人與會。（圖／慈濟基金會提供）

專程出席與會的前屏東縣長曹啟鴻說，莫拉克風災救災的急迫，縣府當年迅速配合開路讓慈濟志工第一時間進入災區，包括在臺上合唱團的鄭福仁校長，他當年也是受災戶。感恩慈濟和公部門當年的全力配合，也因為慈濟的堅持讓新來義部落也興建了教堂，還是要感恩證嚴法師、感恩慈濟。

▲▼今年是八八風災過後第十年，也是921地震二十年，慈濟基金會特別於9月22日在屏東靜思堂舉辦感恩音樂會，邀請當年受災及投入救災民眾、志工及政府首長等約6oo多人與會。（圖／慈濟基金會提供）

新來義部落前村長洪嘉明，原本懷抱滿心的感恩要上台分享，可是一連串的音樂演出他說竟然全忘了，獲得台下一陣歡笑聲與掌聲。他說慈濟人以愛心一路陪伴，再多的話都無法一一言盡心底的謝意，所以他帶領村民已深深的一鞠躬表達心意，他們一定會把這份關愛與情義傳承下去。

▲▼今年是八八風災過後第十年，也是921地震二十年，慈濟基金會特別於9月22日在屏東靜思堂舉辦感恩音樂會，邀請當年受災及投入救災民眾、志工及政府首長等約6oo多人與會。（圖／慈濟基金會提供）

ET快訊
打臉影片曝！韓國瑜昔提「挖石油」：非天馬行空　今翻臉不認
阿公留下66年10萬支票！網：當年日薪才100
收押連千毅「2大理由」曝光！小弟供詞緊咬他　出庭眼神死
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

志工清屋「足用心」 獨居長者「足甘心」

屏東感恩音樂會　三代同堂傳唱「十在心路」

台南牛肉湯霸主！饕客勸「要排1次」推爆這家　曝必搶第一鍋：超鮮甜

國家防災日救災演練　慈濟展現賑災支援實力

廣告包裝淡化危害　電子煙對年輕族群誘惑力大

工研院研發無人機國際揚名　「全亞洲唯一」入圍中東國際大賽

美籍專家談人道救援集體行動和社區復原力

日籍教授籲注意　持續性環境變遷對減防災影響

省運費！銀車屁股塞冰箱「繩子+毛毯」搞定　網揭致命錯誤：冰箱毀了

普悠瑪翻車案將屆1年！　司機尤振仲周四首度出面說明案情

丫頭、瑤瑤淚崩！10年閨蜜情逼哭粉　「房子買旁邊，我以後養妳」

小一男童出門過馬路遇重機車隊　遭撞飛吐血！搶救5小時仍身亡

新竹CP超高甜點！內用咖啡免費　爆漿卡士達脆皮泡芙1顆僅15元

毛孩徘徊公路！浪寶受困荊棘般樹林 母犬護子狂吠...他暖心抱起全收編

霸氣全失！公獅湊近撒嬌討摸～母獅一個move秒閃尷尬收場XD

沒工作只能當「賊」慣竊偷吃被逮 收暖警飯錢悔悟...他1個月後報恩

幽靈便當店蟑螂亂竄、酸味瀰漫　老闆拿食安開玩笑：每天都掃...

6歲自閉童迪士尼沮喪爆哭惹心疼　暖心白雪公主輕擁：幫你找回笑容

921時才9歲！一家六口剩他獨活　截肢男童20年後現況曝光

「我們現實也不太合！」　金來沅16年後被孔曉振嚇到了

志工清屋「足用心」 獨居長者「足甘心」

屏東感恩音樂會　三代同堂傳唱「十在心路」

台南牛肉湯霸主！饕客勸「要排1次」推爆這家　曝必搶第一鍋：超鮮甜

國家防災日救災演練　慈濟展現賑災支援實力

廣告包裝淡化危害　電子煙對年輕族群誘惑力大

工研院研發無人機國際揚名　「全亞洲唯一」入圍中東國際大賽

美籍專家談人道救援集體行動和社區復原力

日籍教授籲注意　持續性環境變遷對減防災影響

省運費！銀車屁股塞冰箱「繩子+毛毯」搞定　網揭致命錯誤：冰箱毀了

普悠瑪翻車案將屆1年！　司機尤振仲周四首度出面說明案情

咘咘規定「麥片牛奶分開放」　修杰楷傻眼：她對我很嚴厲

私菸案傳喚少將林國欽、「特勤郭雪芙」　20多名團購者近期偵結

流浪漢失去家園愛犬又走失　狗狗重逢激動飛撲：怎麼現在才來

店面搶曝光吃「麥當勞」豆腐　周邊房價硬是高2成　

每天都被貓咪「幹走棉被」！　牠緊咬抽走...媽無奈：我都感冒了

日職／王柏融連9場未先發　陳冠宇連7場無失分

8月工業生產指數115.29連二紅　創歷年單月第三高紀錄

寵物保險首推「醫療不限理賠次數」！飼主免自負額　也補償毛小孩新認養費用

專訪／華南產險總經理凃志佶：獨家寵物險提供7大保障　與東森合作創雙贏　

全世界每3秒「多1名失智症患者」！安聯人壽：台灣平均每40分鐘就新增1名

生活熱門新聞

士林夜市水果攤再坑殺！秒吞12..

忘要餐具！情侶搭區間餓壞「求生..

等紅燈被閃瞎！前方外送員偷牽愛..

坐高鐵博愛座被長者嗆「很年輕啊..

公車站巧遇仙氣正妹...正面卻..

夾鏈袋裝72元！媽衝超商道謝…..

45年建弘書局熄燈！店員哽咽鞠..

泡麵免熱水吃法！網：味道更香更..

中壢鹹酥雞開箱餓炸！內行大推「..

妻每天煮消夜被尪狂吼　氣炸：以..

每月收租千萬　土豪哥：人生on..

小資女月薪僅30K　拚10年存..

「男生狂領錢」情侶ATM前對話..

「怎滿街外送？」　他點出23K..

更多熱門

相關新聞

2019屏東縣語文競賽　南榮國中獲11項獎牌

屏東縣教育處為強化中小學語文教育，提高學生學習語文興趣，21、22日一連兩天在屏東縣立崇蘭國小辦理2019學年度中等學校學生組語文競賽複賽，私立南榮國中大放異彩，在國中組有11項得獎，得獎數最多。

萬丹韓家軍23日發起　入黨挺韓行動　

社會勞動人協助紅豆的故鄉　萬丹社區脫胎換骨

屏東監獄13受刑人捐3.1萬　助火警受災婦

運鈔車保全改種黃椰子　收入不亞一般上班族

關鍵字：

慈濟屏東莫拉克靜思堂防救災921東港林邊

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

連千毅喊假1賠百萬！他拿行李箱詢問…竟秒改口

女網紅租約到期失聯　房東上門見滿地屎尿

新iPhone災情炸裂　他夜拍半邊綠

趙小僑當劉亮佐面「對16歲繼子動怒」

人妻喜知懷孕要打營養針卻被墮胎

連千毅之亂3天　起因竟是「超級福箱」

醫喜接生龍鳳胎　見小女嬰被半截嬰屍包裹

台中男疑吃狗肉　網怒罵人渣

19歲雪球妹爆紅！劈「一字馬」秀長腿

15歲女淚揭男友性侵「愛我就要給我」

開箱貓咪結紮！網友找出亮點笑翻

反骨「正妹經紀人」結婚穿超兇！

粉絲點唱周董《說好不哭》蔡依林神回

客棧供法國人吃住　台東老闆看監視器見綠光

快訊／連千毅撇責失敗！遭檢聲請羈押禁見

更多

最夯影音

更多

丫頭、瑤瑤淚崩！10年閨蜜情逼哭粉　「房子買旁邊，我以後養妳」

小一男童出門過馬路遇重機車隊　遭撞飛吐血！搶救5小時仍身亡

新竹CP超高甜點！內用咖啡免費　爆漿卡士達脆皮泡芙1顆僅15元

毛孩徘徊公路！浪寶受困荊棘般樹林 母犬護子狂吠...他暖心抱起全收編

霸氣全失！公獅湊近撒嬌討摸～母獅一個move秒閃尷尬收場XD

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面