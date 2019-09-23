徵陶藝老師！兼職時薪開150元　他見第5點條件吐血：專業不值錢

▲手拉坏示意圖 。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

「我想抱怨這則徵人啟事。」一名網友在臉書上感嘆這年頭「很多專業都不值錢」，原來他看到一則徵陶藝老師的資訊，雇主不只要求要會教學、窯燒，還要具備銷售能力，但僅支付基本時薪150元，讓網友們紛紛嘆氣。

「這年頭真的很多專業不值錢。」有網友在臉書「爆怨公社」中分享一則徵人啟事，只見圖中雇主在尋找一名「陶藝老師」，應徵者需要有教學和使用電窯2年以上的經驗。除此之外，雇主還列出5大條件，包含基本的陶藝DIY體驗教學、手拉坏、修坏、能獨立作業等，還要具有業務銷售能力，時薪則為基本價150元。

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▲有人徵陶藝老師，時薪150元挨轟 。（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO表示，請人去教手拉坏算時薪當然可以，只是現在會這項專業人應該不多了，還要負責其他業務，給這樣的薪水似乎說不太過去，「以前學校出來前幾屆近千人，到最後從事這行業真的可能不到20個。」

貼文一出，網友們也都搖頭嘆說「我看了什麼」、「還要自己賣課喔」、「我看過徵洗碗工，還要求大學跟丙級廚師證照，也是150」、「本身專業要強，又要有sales能力，這不開個4萬以上說不過去啊」、「要會教要會自己做，服務力強又要會自己賣，抱歉這種人應該是自己創業了」、「150是請學徒吧」。

另也有婆家做陶瓷事業的網友看不下去，他表示光是排窯就要花上一整天的時間，燒窯也需要長時間顧著，「這是專業技能，150時薪我真想看看是哪個大面神開的。」

▼ 網友回覆。（圖／翻攝自爆怨公社）

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