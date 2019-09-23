酸陳菊「大號吳音寧」　王世堅轟：柯文哲是渣渣，連渣男都不夠格

▲陳菊、柯文哲。（合成圖／資料照）

記者楊亞璇／台北報導

針對總統府秘書長陳菊赴立法院出席私菸案報告，台北市長柯文哲23日回應，「依法她需不需要備詢，yes or no？不然她就變大號的吳音寧」，此言一出立即引起熱議。對此，北市議員王世堅表示，「柯文哲在陳菊女士眼中，就是無足掛齒的渣渣，不是渣男，柯文哲連渣男都不夠格」。

法院財政委員會23日邀請總統府秘書長陳菊、華膳空廚董事長葉菊蘭等，針對總統專機違法走私菸品案提出報告；不過，陳菊請假並未出席，由副秘書長施克和代為出席。柯文哲23日接受媒體聯訪被問及此事，他表示，「依法她需要去嗎？我不曉得，我覺得很多東西都依法，依法她需不需要備詢，yes or no？不然她就變大號的吳音寧，就這樣。」

王世堅表示，不曉得再怎麼樣來形容柯文哲的卑鄙惡劣，陳菊女士用她的半輩子奉獻給台灣民主運動與民進黨，也因為台灣的民主進步，還有民進黨對柯文哲的幫助、拉拔，才有柯文哲今天得以擔任台北市長，結果柯文哲一而再再而三的用身材、容貌，揶揄羞辱陳菊，柯文哲就是典型的忘恩負義，恩將仇報。

▲王世堅受訪。（圖／記者楊亞璇攝）

王世堅說，柯文哲不思如何專心市政，來報答民進黨、陳菊女士等等民主前輩的提攜栽培，反而用卑劣方式，尤其把女性的身材容貌拿來當作羞辱揶揄的工具，「我不客氣地講，要講容貌，柯文哲你望之不似人君」，民間講你的容貌講的多難聽，但是每次大家消遣柯，多數人都盡可能要大家不要講這個，講這個人的言論舉止，針對政策這些來講。

王世堅強調，他自己向來從來不揶揄任何人的容貌身材，這是很不應當的，身體髮膚受之父母，胖瘦美醜每人看法不一，看出柯內心的齷齪，柯是典型的卑鄙惡劣的傢伙，「不講你的外表，不批評你的容貌，但是，我認為你的內心世界是醜陋無比極其齷齪」，他5年來對柯文哲的判斷沒有看走眼。

至於陳菊應有所回應嗎？王世堅認為，陳菊女士大人大量，風風雨雨看多了，陳菊年輕時連做黑牢被判死刑都不怕，置生死於度外，「柯文哲在陳菊女士眼中，就是無足掛齒的渣渣，不是渣男，柯文哲連渣男都不夠格」，因此他認為陳菊不會當一回事。

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