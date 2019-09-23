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屏東萬丹韓家軍23日發起入黨挺韓行動　為國民黨注入新血

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▲屏東縣萬丹韓家軍發起人林嵩然及國民黨萬丹鄉黨部主任洪宗麒23日上午聯合發起，入黨挺韓行動 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣萬丹韓家軍發起人林嵩然及國民黨萬丹鄉黨部主任洪宗麒23日上午聯合發起，入黨挺韓行動 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣萬丹韓家軍發起人林嵩然、郭蕙蘭、屏東韓家軍-萬丹女兒李品蓁與國民黨萬丹鄉黨部主任、也是萬丹鄉民代表洪宗麒23日上午聯合發起入黨挺韓行動，已有百人加入，藉由活動凝聚挺韓力量，也為國民黨注入新血。

▲屏東縣萬丹韓家軍發起人林嵩然、萬丹鄉民代表洪宗麒23日上午聯合發起，入黨挺韓行動 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼萬丹女兒李品蓁（左一）及洪宗麒　林嵩然（左起）、 洪宗麒、林育先、 郭蕙蘭。▲屏東縣萬丹韓家軍發起人林嵩然及國民黨萬丹鄉黨部主任洪宗麒23日上午聯合發起，入黨挺韓行動 。（圖／記者陳崑福翻攝）

與會人士，有萬丹鄉民眾服務社理事長林育先、縣議員李香蘭、國民黨屏東縣黨部書記長沈世裕、萬丹鄉廈南村長蕭朝琴等人。

洪宗麒主任表示，截至中午為止，已超過百人入黨，希望藉由本次活動，凝聚力量，為黨注入活力，一起挺韓進總統府，也希望未來各地韓家軍，遍地開花，一起響應入黨行動。

萬丹鄉民眾服務社理事長、國民黨屏東縣黨部前書記長林育先表示，這次行動由熱情十足的萬丹韓家軍代表林嵩然等人發起，除在網路上宣傳外，也積極呼朋引伴，加入國民黨，希望透過新血的加入，讓國民黨更好，讓支持韓國瑜的力量，組織化、極大化。

他說，2020年對中華民國來說，至關重要，懇請選民總統唯一支持韓國瑜，屏北立委支持葉壽山、屏南立委支持周佳琪、山地原住民立委支持章正輝，一起讓國民黨重返執政，撥亂反正，捍衛中華民國。

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