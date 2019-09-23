怪風一吹！跳傘時速48km撞崖壁　教練「直墜14層樓高」竟奇蹟生還

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃心瑀／綜合報導

35歲的山姆（Sam Percival）是一名戶外教練，擁有大約5年的跳傘經歷，但日前他試圖從名為「Lord Berkeley's Seat」的高地進行跳傘運動時，一陣突如其來的狂風突然吹起，讓他整個人瞬間掉落180英尺（約55公尺）後，失去控制狠狠撞上了懸崖峭壁上，最後降落在一處岩石處，還遭到剝落的碎石重擊；幸運的是，他在這場意外中生存，只受到輕傷，讓救護人員也感到相當不可思議。

根據《每日郵報》報導，「Lord Berkeley's Seat」高地十分的陡峭，至今已經奪走3條人命，而山姆則是試圖成為第一名從該高地跳傘成功的人。從旁人錄下的影片可以看見，一開始山姆站在高處，張開雙手一點也沒有猶豫的就這樣跳下懸崖。

但當山姆在空中打開跳傘時，一陣強風突然吹來，讓他以時速約30英里（約48公里）的速度，瞬間落下180英尺、約為14層樓的高度後，撞上了懸崖的峭壁上，整個人倒在底下的岩石上，還遭到落下的碎石砸傷。

報導中指出，當時受傷的山姆不得不花上2個小時，從岩壁上爬到一個安全的地方，才有辦法獲救；但奇蹟的是，他只受到了輕傷，除了腳踝跟手腕扭傷，還有身上大小的瘀傷跟擦傷之外，沒有其他問題。救援人員則表示，「Lord Berkeley's Seat」坐落在海平面高度的1030公尺處，位於北方的懸崖垂直面約為500公尺高，山姆當時的情況非常接近垂直落下，照理來說生存機率不高。