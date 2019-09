怪風一吹！跳傘時速48km撞崖壁　教練「直墜14層樓高」竟奇蹟生還

▲影片取自YouTube,如遭刪除請見諒。

記者黃心瑀/綜合報導

35歲的山姆(Sam Percival)是一名戶外教練,擁有大約5年的跳傘經歷,但日前他試圖從名為「Lord Berkeley's Seat」的高地進行跳傘運動時,一陣突如其來的狂風突然吹起,讓他整個人瞬間掉落180英尺(約55公尺)後,失去控制狠狠撞上了懸崖峭壁上,最後降落在一處岩石處,還遭到剝落的碎石重擊;幸運的是,他在這場意外中生存,只受到輕傷,讓救護人員也感到相當不可思議。

根據《每日郵報》報導,「Lord Berkeley's Seat」高地十分的陡峭,至今已經奪走3條人命,而山姆則是試圖成為第一名從該高地跳傘成功的人。從旁人錄下的影片可以看見,一開始山姆站在高處,張開雙手一點也沒有猶豫的就這樣跳下懸崖。

但當山姆在空中打開跳傘時,一陣強風突然吹來,讓他以時速約30英里(約48公里)的速度,瞬間落下180英尺、約為14層樓的高度後,撞上了懸崖的峭壁上,整個人倒在底下的岩石上,還遭到落下的碎石砸傷。

報導中指出,當時受傷的山姆不得不花上2個小時,從岩壁上爬到一個安全的地方,才有辦法獲救;但奇蹟的是,他只受到了輕傷,除了腳踝跟手腕扭傷,還有身上大小的瘀傷跟擦傷之外,沒有其他問題。救援人員則表示,「Lord Berkeley's Seat」坐落在海平面高度的1030公尺處,位於北方的懸崖垂直面約為500公尺高,山姆當時的情況非常接近垂直落下,照理來說生存機率不高。

