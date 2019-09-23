接見全國科展冠軍學生　盧秀燕開心爆料：國中也得過數學組亞軍

▲盧秀燕表示，市府會全力協助持續栽培科展學生。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市學生參加全國科展成績優異，總成績全國第3名，其中明道普霖斯頓國小蟬聯國小組團體獎第1名、大雅國中也拿下國中組團體獎第1名，市長盧秀燕23日接見獲獎師生時開心爆料，國中也曾參加過全國科展數學組拿到第2名，不過第1名從缺，她以「前輩」身份期勉學校繼續栽培，讓台中市的科學能量發揚光大。

▲盧秀燕頒發紀念品給得獎學生。（圖／台中市政府提供）

「給同學們拍拍手！」盧秀燕一進入會場，顯得相當開心，她透露，因為她在國中時也參加過全國科展數學組競賽，拿到第2名，第1名從缺，當時她的得獎作品名稱是「不圓的圓」，與小學數學組第1名作品「形中有形」，剛好對稱，所以特別開心。

▲▼盧秀燕逐一和學生們握手恭喜。（圖／記者鄧木卿攝）

她說，大雅國中代表台中市參加全國科展競賽，連年獲獎，表示有一群特別優秀的師資，希望學校珍惜這樣的師資，市府也會在經費上全力支持，協助栽培小小市民，帶動城市更具有國際競爭力。

教育局表示，明道普霖斯頓國小主任陳志平帶領學生簡碩君、葉鎮宇、陳亭霓做出的「形中有形」，拿下數學組第1名；由老師王懋勳帶領學生黃翊修、王苡安、張瑄珉、林星語製作的「快，又有酵-廚餘堆肥快速發酵機」，獲得生活與應用科學科第3名。

▲盧秀燕和參加科展師生合影。（圖／台中市政府提供）

陳亭霓分享，研究過程中想破頭的痛苦，以及研究成功後的感動，都讓她印象深刻，也深深體會到「不做科展不會怎麼樣，做了科展你的人生很不一樣！」

▲國小生黃翊修分享實驗過程的甘苦。（圖／記者鄧木卿攝）

黃翊修說，起初希望學校菜圃的菜長得高又壯，但將廚餘轉為肥料需費時6個月，苦思之後，做出1台可以自動定溫、自動攪拌，且僅需3天即可發酵完成的機器，種菜效果好，又能解決廚餘，一舉兩得。

盧聽完後相當感興趣，笑說，這種廚餘快速發酵機應該活化，幫助農友改進技術，提高生產量，「我可以請農業局長和環保局長來找你們嗎？」

大雅國中共拿下3次全國團體組冠軍、2次第3名，今年由該校主任鐘文生指導學生陳儀珊、賴子幃所製作的科展作品「圓來這麼多變-黑白幻彩」獲得物理組第2名；而化學組第3名「我把實驗縮小了-葡萄糖檢測實驗」，是由該校組長林永祥指導學生張凱鈞所製作的科展作品，為藥品減量實驗。