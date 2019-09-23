921屯門遊行遭截查！　15歲男同學藏「混腐蝕液綠茶」被拘

▲「光復屯門公園」遊行演變為示威衝突。（圖／翻攝臉書「香港大學學生會校園電視」，下同）

記者洪珮瑄／綜合報導

屯門公園衛生關注組成員21日再次發起「光復屯門公園」遊行，期間已演變為示威衝突。當天，一名年齡即將滿16歲的男同學被警員截查，隨後，因被發現藏有一枝混有腐蝕性液體的綠茶，以及經改裝的雨傘、行山杖等物而遭拘捕，被控「藏有攻擊性武器罪」，今（23）日被帶至屯門法院兒童庭應訊。

綜合港媒報導，遊行當日，警方拘捕了一名15歲的男學生和一名男保險從業員，並指出他們分別藏有改裝雨傘和雷射筆等武器。其中，該名15歲男學生更被指控，藏有80厘米的改裝雨傘、長約55厘米的行山杖、一支綠茶混合腐蝕性液體、噴漆、頭盔及雷射筆等物。

對此，控方指出，被告在8月初也涉另一宗示威的案件而獲准保釋，但又於保釋期間被捕，為免他再犯，反對擔保。辯方則表示，男學生被捕的地方並非衝突現場，遊行也還沒有開始，雨傘和行山杖只是爛了的工具，沒有證據顯示該些物品為犯罪用圖。

▲警方於屯匯街發射催淚彈驅散示威者。

最後，裁判官認為，過去3個月以來，常人都知道示威者會用那些工具，但男同學是否將涉案物品用於非法用途，則留待審訊處理，為免男生再犯，故拒絕其保釋申請，並把男學生交懲教署看管，案件押後至11月15日再提訊。據悉，該名男同學將於一星期後就年滿16歲，但法庭最後決定被告下次提堂時，仍會先在少年法庭提訊。

據悉，屯門公園衛生關注組在今年7月初曾展開「光復屯門公園」遊行，他們因不滿公園裡的「大媽表演」製造噪音、敗壞風化，希望藉著遊行來制止這些干擾。如今，屯門公園衛生關注組成員又再次計劃21日發起「光復屯門公園」遊行，不過卻遭港警發出反對通知書，事後經上訴照常舉行。

►我沒有遲到，是時間遲到了！