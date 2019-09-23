南下參加學弟告別式！深夜路肩換雨刷...車內喊「趕快走」　隔天看新聞鼻酸了

▲學弟在他們眼裡，一直是貼心的人。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫negativespace）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友16年前，與友人深夜開車南下，準備參加隔天學弟的告別式，那時正值颱風季節，由於途中雨刷被風吹走，只好停路肩更換備用的，沒多久車內突然急傳兩聲「快走、趕快走」，重點是她也莫名照做，結果隔天才知道，是已逝學弟救了他們，不禁鼻酸「你還是像以前一樣那麼貼心。」

「我有一個很可愛又貼心的學弟，在他17歲那年離開了我們。」女網友在靈異公社緩緩說道，2003年8月期間，有位學長找了兩個社團學弟喝酒，後來還硬凹續攤，怎料才剛上高速公路沒多久，車子便直接撞上護欄。

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當時，坐在副駕的學弟衝破擋風玻璃，噴向路肩閘道當場身亡，而後座的學弟肋骨斷三根，至於肇事者則一點事也沒有。她回憶道，「八月份正值颱風季節，學弟告別式的前一天晚上，我跟朋友從台北開車下台南，所有交通運輸都停駛，我們開著被大風大雨肆虐的小喜美，途中雨刷還被風吹走了，索性停在新竹路段路肩換備用雨刷。」

▲原po本來想繼續停在路肩，等風雨轉小再出發。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫StockSnap）

放眼望去，整個路肩停了5、6台車，在換完雨刷後，女網友本打算等風雨轉小，再繼續往南開，然而當她準備要跟車內朋友說，「我們先看看路況如何」的同時，兩人突然聽到車內傳來兩聲，「學長快走」、「學長趕快走」。

原po表示，因為她總愛叫學弟們「學妹」，所以他們也都反過來稱她為「學長」，而她上車後一開口，想說的話竟莫名變成「我們快走吧」，於是在晚上11時18分左右，他們重新上路。

隔天，兩人清晨5點多抵達台南，由於告別式7點才開始，所以他們先在超商吃早餐看報紙；沒想到，頭版寫著「國道一號新竹路肩，X公里處，昨夜11時25分左右，因風雨猛烈，駕駛打滑，路肩停靠的5、6台車無一倖免，全受波及，有不少人受傷送醫，也有幾位當場死亡。」

▲在告別式上，她對著照片表達感謝與不捨。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

她在震驚之餘，趕緊拿給旁邊的友人看，而朋友也不禁後怕，直呼「好險我們有先走，不然我們也是被撞的其中一台。」後來，原po在告別式上，對著學弟的照片，表達內心深深的感謝，「謝謝你提醒我，謝謝你救了我們，你還是像以前一樣那麼貼心。」

女網友最後還提到，「肇事學長也有來告別式，但他在事發3年後也離開了人世。早上哭著爬進告別式的肇事學長，當天晚上就被學姐看到，歡天喜地的出現在KTV門口準備唱歌，而學長怎麼走的，我說因果報應你們信嗎？」

這段過往事讓眾網友鼻酸，紛紛卡位等後續，不少人也淚讚，學弟真的很貼心、善良。同時，po文也釣出一些知情人與學弟當年同窗，現身留言說道，「我竟然知道這個故事，天啊」、「到現在，偶爾還是會想起他，學弟人真的很好」、「同屆的同學，人很好，想到就心酸酸，那時候，還很恨那位學長」、「這學弟人很nice，印象都是笑臉迎人，在影音教室的追思會，祂也有來看大家」。

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▼文章釣出認識學弟的人。（圖／翻攝自靈異公社）