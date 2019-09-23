　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

南下參加學弟告別式！深夜路肩換雨刷...車內喊「趕快走」　隔天看新聞鼻酸了

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

開車,車（圖／取自免費圖庫negativespace）

▲學弟在他們眼裡，一直是貼心的人。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫negativespace）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友16年前，與友人深夜開車南下，準備參加隔天學弟的告別式，那時正值颱風季節，由於途中雨刷被風吹走，只好停路肩更換備用的，沒多久車內突然急傳兩聲「快走、趕快走」，重點是她也莫名照做，結果隔天才知道，是已逝學弟救了他們，不禁鼻酸「你還是像以前一樣那麼貼心。」

「我有一個很可愛又貼心的學弟，在他17歲那年離開了我們。」女網友在靈異公社緩緩說道，2003年8月期間，有位學長找了兩個社團學弟喝酒，後來還硬凹續攤，怎料才剛上高速公路沒多久，車子便直接撞上護欄。

請繼續往下閱讀...

當時，坐在副駕的學弟衝破擋風玻璃，噴向路肩閘道當場身亡，而後座的學弟肋骨斷三根，至於肇事者則一點事也沒有。她回憶道，「八月份正值颱風季節，學弟告別式的前一天晚上，我跟朋友從台北開車下台南，所有交通運輸都停駛，我們開著被大風大雨肆虐的小喜美，途中雨刷還被風吹走了，索性停在新竹路段路肩換備用雨刷。」

深夜,路（圖／取自免費圖庫StockSnap）

▲原po本來想繼續停在路肩，等風雨轉小再出發。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫StockSnap）

放眼望去，整個路肩停了5、6台車，在換完雨刷後，女網友本打算等風雨轉小，再繼續往南開，然而當她準備要跟車內朋友說，「我們先看看路況如何」的同時，兩人突然聽到車內傳來兩聲，「學長快走」、「學長趕快走」。

原po表示，因為她總愛叫學弟們「學妹」，所以他們也都反過來稱她為「學長」，而她上車後一開口，想說的話竟莫名變成「我們快走吧」，於是在晚上11時18分左右，他們重新上路。

隔天，兩人清晨5點多抵達台南，由於告別式7點才開始，所以他們先在超商吃早餐看報紙；沒想到，頭版寫著「國道一號新竹路肩，X公里處，昨夜11時25分左右，因風雨猛烈，駕駛打滑，路肩停靠的5、6台車無一倖免，全受波及，有不少人受傷送醫，也有幾位當場死亡。」

▲▼葬禮、死亡 。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲在告別式上，她對著照片表達感謝與不捨。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

她在震驚之餘，趕緊拿給旁邊的友人看，而朋友也不禁後怕，直呼「好險我們有先走，不然我們也是被撞的其中一台。」後來，原po在告別式上，對著學弟的照片，表達內心深深的感謝，「謝謝你提醒我，謝謝你救了我們，你還是像以前一樣那麼貼心。」

女網友最後還提到，「肇事學長也有來告別式，但他在事發3年後也離開了人世。早上哭著爬進告別式的肇事學長，當天晚上就被學姐看到，歡天喜地的出現在KTV門口準備唱歌，而學長怎麼走的，我說因果報應你們信嗎？」

這段過往事讓眾網友鼻酸，紛紛卡位等後續，不少人也淚讚，學弟真的很貼心、善良。同時，po文也釣出一些知情人與學弟當年同窗，現身留言說道，「我竟然知道這個故事，天啊」、「到現在，偶爾還是會想起他，學弟人真的很好」、「同屆的同學，人很好，想到就心酸酸，那時候，還很恨那位學長」、「這學弟人很nice，印象都是笑臉迎人，在影音教室的追思會，祂也有來看大家」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

►生火了！連我媽都用到發光

▼文章釣出認識學弟的人。（圖／翻攝自靈異公社）

▼南下參加學弟告別式！深夜路肩換雨刷...車內喊「趕快走」　隔天新聞一報鼻酸了。（圖／翻攝自靈異公社）

ET快訊
這2款App會偷開錄音！害手機狂掉電　慘遭Google下架
打臉影片曝！韓國瑜昔提「挖石油」：非天馬行空　今翻臉不認
阿公留下66年10萬支票！網：當年日薪才100
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

外送忘要餐具！情侶搭區間餓壞「求生慾大爆發」被讚翻　網秒學超警世一課

不給換錢秒臭臉！客拿10元商品...掏1000　店員怨「別把超商當銀行」反被戰爆

公車站遇仙氣正妹！超萌包頭溢出青春氣息「正面卻秒衝擊」　鍵盤柯南戰翻

直播喊假一賠百萬！他拿賓士行李箱詢問「連千毅秒改口」…網全傻眼

影／iPhone 11災情炸裂！他夜拍「半邊綠屏」秒變竹林風　網笑爛比慘：廣角悲劇

客棧供法國人吃住　台東老闆看監視器「公主抱腿妹」…見女主角正臉秒氣炸

網友台中草悟道「捕獲野生隋棠」　一看真實身材傻了！

花蓮7歲童被重機撞飛慘死！父深夜「悲痛276字」發文：別讓我受到二次傷害

最後倒數！二行程機車「報廢不換新」…補助到今年底

感動！沒手掌彈琴嚇嚇叫　羅曼諾夫讓生命之愛撒播全球

丫頭、瑤瑤淚崩！10年閨蜜情逼哭粉　「房子買旁邊，我以後養妳」

小一男童出門過馬路遇重機車隊　遭撞飛吐血！搶救5小時仍身亡

新竹CP超高甜點！內用咖啡免費　爆漿卡士達脆皮泡芙1顆僅15元

毛孩徘徊公路！浪寶受困荊棘般樹林 母犬護子狂吠...他暖心抱起全收編

霸氣全失！公獅湊近撒嬌討摸～母獅一個move秒閃尷尬收場XD

沒工作只能當「賊」慣竊偷吃被逮 收暖警飯錢悔悟...他1個月後報恩

幽靈便當店蟑螂亂竄、酸味瀰漫　老闆拿食安開玩笑：每天都掃...

6歲自閉童迪士尼沮喪爆哭惹心疼　暖心白雪公主輕擁：幫你找回笑容

921時才9歲！一家六口剩他獨活　截肢男童20年後現況曝光

「我們現實也不太合！」　金來沅16年後被孔曉振嚇到了

最後倒數！二行程機車「報廢不換新」…補助到今年底

感動！沒手掌彈琴嚇嚇叫　羅曼諾夫讓生命之愛撒播全球

志工清屋「足用心」 獨居長者「足甘心」

屏東感恩音樂會　三代同堂傳唱「十在心路」

台南牛肉湯霸主！饕客勸「要排1次」推爆這家　曝必搶第一鍋：超鮮甜

國家防災日救災演練　慈濟展現賑災支援實力

廣告包裝淡化危害　電子煙對年輕族群誘惑力大

工研院研發無人機國際揚名　「全亞洲唯一」入圍中東國際大賽

美籍專家談人道救援集體行動和社區復原力

日籍教授籲注意　持續性環境變遷對減防災影響

竹市表揚體育有功人員　鼓勵市民運動健身

最後倒數！二行程機車「報廢不換新」…補助到今年底

感動！沒手掌彈琴嚇嚇叫　羅曼諾夫讓生命之愛撒播全球

米蘭時裝周／木村光希米蘭首秀獻給FILA　露大長腿超模感爆棚

李偉文／3C眼的保健！受傷很難復原的視網膜與黃斑部

咘咘規定「麥片牛奶分開放」　修杰楷傻眼：她對我很嚴厲

私菸案傳喚少將林國欽、「特勤郭雪芙」　20多名團購者近期偵結

流浪漢失去家園愛犬又走失　狗狗重逢激動飛撲：怎麼現在才來

店面搶曝光吃「麥當勞」豆腐　周邊房價硬是高2成　

每天都被貓咪「幹走棉被」！　牠緊咬抽走...媽無奈：我都感冒了

生活熱門新聞

士林夜市水果攤再坑殺！秒吞12..

忘要餐具！情侶搭區間餓壞「求生..

等紅燈被閃瞎！前方外送員偷牽愛..

坐高鐵博愛座被長者嗆「很年輕啊..

公車站巧遇仙氣正妹...正面卻..

夾鏈袋裝72元！媽衝超商道謝…..

45年建弘書局熄燈！店員哽咽鞠..

泡麵免熱水吃法！網：味道更香更..

中壢鹹酥雞開箱餓炸！內行大推「..

妻每天煮消夜被尪狂吼　氣炸：以..

每月收租千萬　土豪哥：人生on..

小資女月薪僅30K　拚10年存..

「男生狂領錢」情侶ATM前對話..

「怎滿街外送？」　他點出23K..

更多熱門

相關新聞

網路新聞平台進入「多元競爭」時代

新聞資訊的流通，已逐漸發展需仰賴影音、即時、互動、社群以及雲端等軟體的優勢。因此不難理解，網路新聞平台的商業模式基於競爭將會日漸多元。

大貨車停紅燈　三寶鑽車前死角險遭輾斃

環快驚魂！向左換車道竟翻個四輪朝天

騎士暗夜詭異車禍滿身傷　肇事者竟是眼鏡蛇

機車猛撞左轉車　高三男重傷慘死

關鍵字：

學弟告別式車禍路肩雨刷新聞靈異公社因果

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

連千毅喊假1賠百萬！他拿行李箱詢問…竟秒改口

女網紅租約到期失聯　房東上門見滿地屎尿

新iPhone災情炸裂　他夜拍半邊綠

趙小僑當劉亮佐面「對16歲繼子動怒」

人妻喜知懷孕要打營養針卻被墮胎

連千毅之亂3天　起因竟是「超級福箱」

醫喜接生龍鳳胎　見小女嬰被半截嬰屍包裹

台中男疑吃狗肉　網怒罵人渣

19歲雪球妹爆紅！劈「一字馬」秀長腿

15歲女淚揭男友性侵「愛我就要給我」

開箱貓咪結紮！網友找出亮點笑翻

反骨「正妹經紀人」結婚穿超兇！

粉絲點唱周董《說好不哭》蔡依林神回

客棧供法國人吃住　台東老闆看監視器見綠光

快訊／連千毅撇責失敗！遭檢聲請羈押禁見

更多

最夯影音

更多

丫頭、瑤瑤淚崩！10年閨蜜情逼哭粉　「房子買旁邊，我以後養妳」

小一男童出門過馬路遇重機車隊　遭撞飛吐血！搶救5小時仍身亡

新竹CP超高甜點！內用咖啡免費　爆漿卡士達脆皮泡芙1顆僅15元

毛孩徘徊公路！浪寶受困荊棘般樹林 母犬護子狂吠...他暖心抱起全收編

霸氣全失！公獅湊近撒嬌討摸～母獅一個move秒閃尷尬收場XD

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面