警察好心幫她推超重嬰兒車　意外逮「18萬贓款」裡面根本沒嬰兒！

▲警察靠近後才發現,嬰兒車裡面裝了超多袋硬幣。(圖/翻攝自Twitter/Bakersfield Police)

記者李振慧/綜合報導

美國加州警察看到一名女子推嬰兒車推得十分吃力,好心上前幫忙,沒想到意外偵破一樁竊盜案,因為嬰兒車裡裝的根本不是嬰兒,而是超多袋裝滿美元25分硬幣的贓款,總值高達美元6000元(約台幣18萬元)。

貝克斯菲爾德市(Bakersfield)警方表示,2名巡邏員警想要幫助正在推著嬰兒車的女子弗里茨(Darrin Fritz),然而一靠近對方就想要逃跑,他們才發現車子裡裝的不是嬰兒,而是一袋袋硬幣。

29歲的弗里茨被捕後,後來帶領警方前往她剛剛得手的案發現場,因涉嫌入室竊盜、擁有贓物、擁有入室竊盜工具、攜帶毒品、拒捕等罪被起訴中,暫時無法得知她是否有委任律師,將於24日出庭應訊。

