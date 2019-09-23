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警察好心幫她推超重嬰兒車　意外逮「18萬贓款」裡面根本沒嬰兒！

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警察好心幫她推超重嬰兒車　「車上全是錢」意外逮到18萬贓款。（圖／翻攝自Twitter／Bakersfield Police）

▲警察靠近後才發現，嬰兒車裡面裝了超多袋硬幣。（圖／翻攝自Twitter／Bakersfield Police

記者李振慧／綜合報導

美國加州警察看到一名女子推嬰兒車推得十分吃力，好心上前幫忙，沒想到意外偵破一樁竊盜案，因為嬰兒車裡裝的根本不是嬰兒，而是超多袋裝滿美元25分硬幣的贓款，總值高達美元6000元（約台幣18萬元）。

貝克斯菲爾德市(Bakersfield)警方表示，2名巡邏員警想要幫助正在推著嬰兒車的女子弗里茨(Darrin Fritz)，然而一靠近對方就想要逃跑，他們才發現車子裡裝的不是嬰兒，而是一袋袋硬幣。

29歲的弗里茨被捕後，後來帶領警方前往她剛剛得手的案發現場，因涉嫌入室竊盜、擁有贓物、擁有入室竊盜工具、攜帶毒品、拒捕等罪被起訴中，暫時無法得知她是否有委任律師，將於24日出庭應訊。

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