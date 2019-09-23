重口味哥「拿溫度計自探下體小洞」　卡進膀胱…掙扎11天拋尊嚴趴掛急診！

▲男子天真將溫度計塞進陰莖內。（圖／翻攝自Urology Case Reports下同）

記者陳亭伃／綜合報導

國外《泌尿外科病例報告》日前公開一個罕見病例，中國一名男子疑似為了想要得到「下體的特殊快感」竟異想天開的將玻璃溫度計直接插進生殖器官，導致下體瘋狂噴血，上廁所也相當疼痛，經過多日自己想拿出來卻失敗後，決定還是到醫院請求協助。

綜合外媒報導，男子送往醫院時相當尷尬，因為他身體不適的部位在生殖器官，經過醫師的檢查發現，男子的膀胱內有一根水銀溫度計，詢問之下才知，男子自己將溫度計從尿道的地方往內部塞，沒想到最後卻卡在裡面。

中間歷經了11天，男子試圖想要自行取出，但因為實在疼痛不堪，加上如廁已經出現血尿的情況，最後不得只好求助醫生。醫療療團隊以細管攝影機探入男子的尿道，想要了解確切的溫度計位置，最終發現溫度計已經在膀胱內，所幸沒有造成膀胱的傷害。

▲溫度計被完整取出。



醫師表示，在取出的過程中，相當擔心溫度計會破裂在裡面，因為溫度計內含汞，若是破裂恐怕會造成中樞神經的傷害。幸運的是，手術過程中並沒有大量出血，花約15分鐘取出，接著需住院觀察幾天。

然而被問到為何會將溫度計從尿道插入？醫師表示，並沒有過度細問病患，但推測可能是為了一時的性刺激，有些戀物癖者卻時會以這樣的方式來達到興奮感。

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