全國首創反賄新招　南檢、市醫「反賄醫起來」

▲台南地檢署結合台南市立醫院，舉辦「健康府城i幸福-反賄醫起來」活動，首創醫檢反賄、交流新氣象。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

反賄出新招！台南地檢署結合台南市立醫院，9月 23日中午舉辦「健康府城i幸福-反賄醫起來」活動，由林錦村檢察長、牟聯瑞副總裁與市醫院蔡良敏院長、台南市衛生局長陳怡、台南市調處鄭伯卿處長、市警局周幼偉局長、政風處詹政曇處長及台南市醫師公會陳相國理事長一同參與，首創醫檢反賄、交流新氣象。

台南地檢署為創新反賄選宣導，鼓勵民眾踴躍檢舉賄選，首度結合醫療體系攜手反賄，共同營造府城乾淨公平的選舉文化，將「府城顧健康‧反賄為將來」反賄標語及檢舉專線印製於藥袋、預約回診單、門診表及健康報（後二者將於10月發行），其中藥袋至投票日預估約有110萬個，可讓民眾接觸到反賄選資訊。

牟聯瑞副總裁與市立醫院蔡良敏院長、台南市衛生局長陳怡指出，將讓來到台南市立醫院就診的民眾及陪同的家屬，除能夠獲得妥善的醫療照護之外，同時也能獲得反賄選的資訊，而醫院也廣泛運用院區跑馬燈、液晶顯示幕等設備，播放反賄選文字及宣導短片，希望讓民眾在等候就醫之際，也能接觸到更多檢舉管道，進而踴躍檢舉賄選，積功德、拿獎金。

▲台南地檢署林錦村檢察長（右）與台南市衛生局長陳怡共同宣導反賄選。

林錦村檢察長表示，台南市立醫院為公辦民營醫院，長期以來提供市民優質且有效率的醫療服務，非常感謝牟副總裁、蔡院長共同號召醫界宣示拒絕賄選，讓民眾在就醫的同時，也能一併獲悉檢舉賄選管道，乾淨選風的維繫就如同國民健康的維護，醫師為民眾注射預防針以維護健康，台南地檢署也在每位市民心中灌輸反賄選的理念，提醒民眾要踴躍檢舉賄選，共同維護廉能之民主法治，抓住領取檢舉獎金的機會，也幫社會抓住選舉中的害群之馬；並為促進法界、醫界之交流，於10月18日舉辦醫檢專題論壇，保障醫病權益，建構更完善的醫療體制，共創醫、法、病三贏。

「府城i幸福‧不買票‧不賣票‧要檢舉」，為維護乾淨公平的選舉環境，需要全民一起來努力，若發現賄選，請大家發揮公民責任勇於檢舉賺獎金，撥打檢舉專線「0800-024-099」撥通後按4，檢舉人身分絕對保密，或透過臺南地檢署Line官方帳號檢舉(請搜尋ID：@973dairl)提供賄選情資，讓我們一起來守護府城的清廉政治及文化古都的美譽。