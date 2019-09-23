畫面曝！　台中老翁騎車路倒「頭顱變形」身亡　確認為自摔

記者陳玉／台中報導

台中75歲卓姓老翁22日騎車經過大里光正國中前，因不明原因自摔，導致臉部重擊地面造成頭顱變形、下巴多處撕裂傷，緊急送醫仍宣告不治；有目擊民眾證稱卓是自摔，警方透過監視器發現，卓事發通過時，車身突朝右傾斜，連人帶車滑行數公尺後才停下，確認是自摔，但是否因個人身體健康因素才發生意外，還有待檢察官相驗後才能確定。

▲台中卓姓老翁因不明原因騎車摔倒，警經監視器確認其是自摔。（圖／記者陳玉翻攝）

台中市消防局22日下午1點多獲報，大里區光正國中錢的鳳凰路，有1名男子騎車摔傷，消防人員到場見75歲老翁頭部創傷、口鼻出血及頭顱變形，失去呼吸心跳，緊急送往亞大附醫救治。亞大醫院表示，卓到院前已無呼吸心跳，除額頭、下巴有多處撕裂傷、頭顱變形外，下肢也有嚴重擦傷以及口鼻出血狀況因傷勢過重，下午2點40分宣告急救無效。

▲▼老翁騎車摔倒無呼吸心跳，救護車將他送醫急救。（圖／記者李忠憲翻攝）

警經現場採證，發現僅有卓翁騎乘的機車及安全帽，車身並無與其他車輛碰撞痕跡，另有在附近涼亭的目擊民眾指出，他看到老翁騎車突然自摔，並無其他車輛，初步排除他車碰撞肇逃。

警後經調閱監視器發現，卓翁當時騎車通過時，車身突然朝右傾斜，隨後連人帶車往前滑行數公尺後才停下，確認是自摔，是否因個人身體健康因素才發生意外，還需待檢方相驗，以釐清死因。