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吃蜂蜜蛋糕！每撕底層紙「精華糕皮」秒掰　網曝反折法自救：這樣不會黏

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▲長崎美食5選。（圖／記者彭懷玉攝）

▲蜂蜜蛋糕是很受歡迎的甜點。（圖／記者彭懷玉攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「蜂蜜蛋糕」是老少皆宜的甜點，要吃的時候，一般都會將長條形橫切成數小片來食用，但底下都會有一層透明紙，黏住蛋糕體底部的棕色薄糖皮。就有網友在PTT問卦，說每次吃蜂蜜蛋糕都被偷一片皮，但拿起來舔又會弄得紙濕濕的很噁心，讓他忍不住問卦，「蜂蜜蛋糕的紙到底怎麼撕啦？」

這位網友在PTT的Gossiping板上問卦「蜂蜜蛋糕的紙到底怎麼撕啦？」文中直接開飆，「蜂蜜蛋糕你他奶奶的可以再機歪一點啊！每次都被偷一片皮，拿起來舔又會弄到紙濕濕的超噁爛」，最後直問，到底要怎麼撕蜂蜜蛋糕底下的那層紙。

請繼續往下閱讀...

原PO也貼出一張照片，只見紙盒裡有4張蜂蜜蛋糕底部的紙，但上面全沾滿棕色的蛋糕皮，而只要吃過蜂蜜蛋糕的人，相信都曾經有同樣的困擾。一般來說，蜂蜜蛋糕本身是淡黃色的蛋糕體，上有一層約0.2公分厚的棕色餅皮，底部也有一層薄糖皮，但底部這層甜甜的糖皮很常就黏在紙上，讓人舔也不是、不舔又浪費。

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一之鄉中山店體驗所，一之鄉咖啡館。(圖／黃士原攝)

▲每次吃蜂蜜蛋糕，底部的棕色蛋糕皮都會「隨紙而去」。（示意圖／黃士原攝）

看到貼文後，許多網友紛紛直呼，「可以直接吃，那張紙是用蜂蜜做的」、「我以為大家都知道那可以吃耶」、「那不是紙，是膳食纖維」、「那是整塊蛋糕的精華」、「糯米紙，好ㄘ」，還有人開玩笑，「那個是那去泡在茶裡面的」，原PO照做後發現上當，也附上照片罵回去「泡你X機X咧！」讓其他人笑噴。

貼文還釣出古早味蛋糕世家的網友，「我家就是賣古早味蛋糕的，底部那層紙早就不能吃了」，說可以吃的是糯米威化紙，但現在一般不是用道林紙就是烘焙紙。據了解，蛋糕下鋪一層紙可以吸多餘的油份，避免最底層蛋糕或餅乾體因和底部容器貼合， 使油脂滲在底下而有損風味；更重要的是，這樣方便脫模，能減少蛋糕體離開模具變形的機率，而且也比較衛生。

還有人分享自己的方法，「不能直接撕，要反折跟自己完全平行，貼著自己倒退拉，我都這樣撕，基本上都不會黏住」、「我都把他當口香糖嚼一嚼沒味道再吐掉」、「吃之前先把紙撕掉，然後再用附贈的塑膠刀子把紙上的皮削起來吃」、「你可以買其他家的，例如全X，沒紙」、「我有時候會拿起來嚼，然後吐掉。」

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