「青年講師」連千毅要來桃園演講　市府忙撇清！網：牢裡能請假嗎？

▲「青年講師」連千毅要來桃園演講，藍營議員爆料引發網路熱議。（圖／翻攝自詹江村臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

「直播主之亂」延燒桃園？桃園市議員詹江村23日於臉書PO出「直播天王」連千毅，應社團邀請於10月間以「青年講師」身份，要來桃園為企業講座演講，而市府青年局為指導單位的活動DM，引發網路熱議。市府青年局回應，該講座活動是在青年局未同意下被列為指導單位，已函請主辦單位即刻修正澄清。

▲藍營議員爆料連千毅桃園演講會，市府青年局是活動指導單位。（圖／翻攝自詹江村臉書）

市府青年局指出，近日社群媒體刊登桃園市國際青年商會舉辦2019桃竹苗區企業講座DM，內容邀請網路直播主連千毅演講，引發各界疑慮，局長顏蔚慈澄清說明如下：

一、 該活動由民間社團桃園國際青年商會主辦，並未向本局提出活動申請，也未獲本局同意補助。二、有關該單位未獲同意逕將本局列為指導單位，本局已請主辦單位即刻修正澄清。三、對於民間社團活動辦理，青年事務局呼籲應考量社會正面影響力，避免造成青年朋友價值混淆。

藍營市議員詹江村今天在臉書PO出「直播天王」連千毅，10月27日將到桃園高中舉行企業講座活動，擔任「青年講師」談論其成長史和轉變宣傳DM後，引發網路熱議。

有網友認為「連千毅他做直播是成功的啊…」，還有網友留言「我比較在意是10月27日在牢裡能請假出來演講嗎？」、「不是被抓進看守所了嗎？」、「只要有流量，什麼都可以…」、「不說不知道、知道嚇一跳！」。

「直播天王」連千毅引發高雄之亂，日前被捕；未料，桃園市議員詹江村臉書PO出其將受邀在桃園舉辦企業講座，擔任「青年講師」情事被爆出，而再度成為熱議。