「最多腳色」的超震撼開箱照！水湳洞淨灘半小時挖出268支鞋子

▲陳信助和120位志工前往水湳洞漁港淨灘，半小時就清出268支鞋子。（圖／陳信助授權提供，下同，請勿隨意翻攝）



記者黃凱翊／綜合報導

你被海浪沖走的鞋子有在裡面嗎？長期淨灘、關注環境生態等議題的志工陳信助，22日帶領許多志工一起到新北市水湳洞漁港附近進行淨灘，短短半小時就從海灘上清出了268「支」鞋子，其中還不乏有Nike、愛迪達等名牌拖鞋，他們也拍下了時下最新的「淨灘開箱文」，268支鞋子平鋪在地上，震撼的畫面讓許多網友直呼這是看過最多「腳色」的開箱文了。

陳信助接受《ETtoday旅遊雲》採訪時表示，他在淨灘前去場勘時，就發現水湳洞漁港的海灘上鞋子特別多，「幾乎拍一張照片，畫面中就看得到6、7支。」常年在北台灣到處淨灘的他，也直呼從來沒看過一次淨灘可以撿到那麼多支鞋子。

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▲快看看你丟掉的鞋子有在裡面嗎？

22日的水湳洞漁港淨灘活動，吸引了總共120多位志工參加，眾人齊心協力在短短半小時內就清出了609.5公斤的垃圾，因為當時現場浪太大才放棄繼續淨灘，但光是這600多公斤的垃圾中，就找到了268支鞋子，也讓他們決定仿效網路上正流行的開箱文，將所有鞋子平鋪在地上，拍下這張充滿「狠腳色」的開箱文，照片一PO上網，立刻吸引許多網友注意，直喊這張照片超級震撼。

陳信助表示，希望這張照片可讓更多人了解到生態環保，養成隨手帶走垃圾的習慣；另外在淨灘的當天，也有志工發現疑似剛死亡不久的玳瑁亞成海龜，這是他淨灘多年來發現的第一隻瑁亞成海龜。陳信助也趁機和來淨灘的小孩們進行環境教育，讓孩子們理解「淨灘其中一個原因就是為了牠們」，希望能從小培養起孩子們的環保觀念。陳信助提到，仔細檢查可以發現這隻海龜的左臂有勒痕，很有可能是被漁網纏住的痕跡，目前這隻海龜已由海龜救難小組帶回，將會進行解剖來確認死因。

▲▼22日《動手愛台灣》社團志工在水湳洞淨灘時發現死亡的玳瑁亞成海龜。

陳信助長期在海灘幫忙清理垃圾，常號召親朋好友一起來淨灘（詳情可上《動手愛台灣》社團查詢。），他也想利用多年的淨灘經驗，向大家呼籲「少用一次性的塑膠製品」真的很重要！。「雖然做起來可能有一點不方便，但是這能更友善我們的環境，請大家多關心我們居住的環境。」如果民眾看見海龜擱淺，請撥打118通知海巡，或是海洋大學海龜實驗室(02)24622192轉5314。

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