與越女多次嘿咻怕姦情曝光　男匯94萬封口費後告詐欺

▲宜蘭劉姓男子與越籍阮姓女子，多次嘿咻怕姦情曝光，共匯款94萬元後告她詐欺。（示意圖／123RF）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭一男子結識做美髮的越南籍阮姓女子，兩人多次性交，後來阮女告知懷孕，需錢產檢、墮胎等，不給錢會曝光姦情，男子共匯款94萬6千元，後認為被當凱子，告阮女恐嚇、詐欺，因男子「是以嫖妓心態跟被告發生關係」及事證不足，檢方偵結不起訴。

不起訴書指出，美髮工作的阮姓女子，2014年與劉男結識，兩人多次性交；後來劉男指控阮女以懷孕、坐月子等理由，要求劉男匯款。2014年9月至11月期間，劉男共匯款9筆，每筆6千元至16萬元，共匯款94萬6千元。

2018年10月間兩人最後一次做愛後，阮女在同年11月16日，又以要自費墮胎為由需18萬元，若劉男不付錢，就要把姦情曝光。劉男認為被阮女威脅，在家人陪同下報案。

阮女辯稱，劉男曾向她借款5萬元，卻威脅不做愛不還錢，兩人才在2018年10月間又性交。另，她雖曾在電話中提到懷孕，劉男卻要求她拿掉孩子，她僅回說「沒錢」，沒恐嚇劉男要錢。

檢方偵查，阮女2018年9月間就已懷孕，劉男指控阮女「假藉懷孕、墮胎」的恐嚇情節並不存在，劉還稱：「是以嫖妓心態跟被告發生關係」，難認定阮女用詐術使劉男付款，而且劉男未能提出具體事證，難憑單方面說法，就認定阮女涉嫌詐欺、恐嚇取財，全案不起訴。

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