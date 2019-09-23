他DIY藍莓鬆餅慘變「黃灰色泥狀物」　網嚇翻：怪獸胃液？

▲ 「加賀」本來想做藍莓鬆餅，結果做出一團紫灰、黃灰色泥狀物。（圖／翻攝自@kg_twk推特）

實習記者羅明輝／綜合報導

有時候見別人做出一道美味料理，總會忍不住也想親自嘗試看看，不過最後的成品，卻似乎經常與期待的有所差距。日本有一名網友最近就挑戰DIY「藍莓鬆餅」，本以為從微波爐拿出來的會是一道鬆軟、可口的甜點，沒想到最後出來的卻彷彿「地獄生物」。成果照分享到網路上後，也讓網友全都看傻了眼。

網友「加賀」13日在推特發文，分享自製的「藍莓鬆餅」，不過只見照片中，白色的碟子內放著紫灰、黃灰色的麵糊，麵糊中間還夾雜著幾顆凹陷、碎裂的藍莓，看著讓人一點食慾也沒有，更找不到任何一絲「藍莓鬆餅」的影子。

「這是真正的『地獄料理』，我沒想到藍莓汁液流淌在麵糰上，會帶來這麼強大的破壞力，應該要多多注意的。」「加賀」解釋，自己將藍莓稍稍壓扁，混入搓揉好的麵糰後，不知為何就變成了一團詭異的灰色軟爛泥狀物，讓他嚇了一大跳，「這種殭屍蛋糕現在已經被分享到世界各地了，那麼我建議大家可以選在萬聖節時製作一個。」

▲ 「加賀」聲稱，雖然鬆餅外觀驚悚，但口味跟一般的鬆餅差不多 。（圖／翻攝@kg_twk推特）

「加賀」在推文補充，雖然「鬆餅」的外觀很驚悚，不過其實它從微波爐拿出來之後，吃起來的口感就跟一般溫熱的鬆餅、蛋糕沒什麼差別。

▲ 其他網友在留言提到，外壞的鬆餅看起來就像克蘇魯神話的怪物修格斯。（圖／翻攝自@ Really_ssi106推特）

但顯然網友們並不領情，紛紛在下方留言提到，「這簡直就像是一種怪物，牠為了是適應化學物質汙染過的土壤而變異，而藍莓是牠的眼睛。」、「長得好像修格斯（Shoggoth,克蘇魯神話中的怪物）。」、「這是妖怪死之前吐出來的胃液吧。」、「這盤東西已經不止是只有不舒服、詭譎的程度而已了。」、「這種完全打擊食慾的東西，真的可以吃嗎？」、「腐爛的大海」、「像是《神隱少女》裡面會出現的東西。」、「感覺盤子不停冒出有毒氣體。」、「我聽得見藍莓在哭泣、在哀號。」

▼ 其他網友在下方留言P圖惡搞 。（圖／翻攝自@Quu_Ado推特）

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