14越南辣妹狂吸客！個個白皙擁長腿　爆紅後警察也上門

▲ 經營不善的夜店，聘請了數十名如花似玉的越南辣妹，想不到竟然讓業績起死回生。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者羅明輝／綜合報導

馬來西亞有間夜店生意一直不好，為了招攬客人，於是女經理特別聘請了14名年輕的越南辣妹陪酒，成功改善了店內經濟狀況。不過，隨著光顧的客人越來越多，卻也同時引起了警方的注意，最後遭到員警上門取締。

根據馬來西亞《中國報》報導，隸屬於「反傷風化、肅賭及私會黨取締組」（D7）的員警，21日在美羅柏蘭嶺西一間位在商場樓上的夜店內，逮捕了14名越南陪酒女郎及1名華裔的女經理。吉隆坡警方刑事調查組主任魯斯迪表示，「當警方抵達店內時，陪酒女郎們都紛紛準備逃跑，但依然全被員警攔了下來。」





▲ 這14名越南妹個個年輕貌美又身材姣好。（圖／翻攝自《中國報》）

這些越南籍的陪酒女郎格個個皮膚白皙、有著一雙長腿，她們的年齡介於24歲至31歲之間，有些是自己選擇來到馬來西亞找工作；有些則是透過代理獲得這樣的工作機會。魯斯迪提到，女郎們平時會到每張桌子去陪客人喝酒，除了可以賺取客人點酒後的佣金之外，還可以拿到一些客人打賞的小費。

警方也同時在現場查獲了520令吉（約新台幣3853元）的現金，並將22名正在店內消費的男顧客也一併帶回了警局，等待後續更進一步的調查。

►時間對我們來說完全沒用！