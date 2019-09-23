臉書爆紅的韓國「PS面膜」值得買嗎？　實測發現5個明顯細節

▲網路討論度很高的「修圖面膜」。（圖／ETtoday，下同。）

生活中心／綜合報導

近日有一款來自韓國的PS美美妍面膜在臉書上引發話題，標榜直接幫臉「PS」，讓愛美的水水們不用靠修圖也能自信展現魅力，這個面膜真的有如此神奇嗎？小編實測開箱，發現有五個明顯的小細節！

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《彈力》

面膜要服貼，需要一定的彈力，如果一拉就破並沒有辦法符合各種臉型，小編實測時稍微用點力去拉各個邊緣的剪裁，發現確實可以做出一定程度的延展，正式使用時也可以把周圍拉平，彈力測試及格。



▼稍微大力拉也不會破。

《輕薄》

PS美美妍面膜看上去非常薄，介紹上說是使用韓國獨特的真珠微導膜，加上高彈力纖維，增加吸收力，也許是這個原因沒有做得很厚，小編實測貼到臉上後，確實不會有沉重感，感覺很舒服，薄透程度可以清楚辨識五官，Iphone的臉部辨識依舊可以使用！

《服貼程度》

服貼程度可以說是面膜最重要的能力，再好的精華液也需要好的吸收，小編實測貼上臉後，也盡量把面膜壓平，發現效果相當不錯，除了周圍因為每個人臉型、大小的關係，難免會有皺摺，基本上都能貼平，也不會一講話就要重新壓平。

▼面膜可以非常服貼。

《精華液量》

一般的面膜在維持面膜完整吸附保滿水份的狀態下，一般包裝內都還有許多精華液，實測PS美美妍面膜後發現，倒出來的量還足夠塗抹雙手或是脖子，一片面膜雙重保養，CP值還不錯。

▼精華液量相當多。

《味道》

有些面膜會主打特別的香氣，或是另外添加香精，不過PS美美妍面膜開封後只有淡淡味道，不久後就會飄散，算是沒有額外添加的面膜，如果想要邊敷面膜邊享受芳香療癒的水水們可能會有點失望。

以上開箱是針對「面膜」立即可以感受到的特性進行實測，PS美美妍成份方面主打每一片添加100,000ppb益生菌與益生元複合物，搭配神經醯胺、榖胱甘肽、魚子精華、蠶絲蛋白等物質以達到不同的保養效果，但感覺如何還是要看個人膚質。

PS美美妍面膜雖然不是知名大品牌的面膜，但以各項特點都在水準之上、價格也不算貴，小編覺得確實值得一試的價值，現正有限時優惠買三盒送三片的優惠價899，三種不同面膜的搭配也很適合水水們找閨蜜一起分享體驗，也許是越來越多人願意嘗試的原因。

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