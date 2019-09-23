大溪不只有豆干！漫畫與美食跨界合作　台漫《神之鄉》月光餅端上餐桌



▲漫畫與美食跨界合作，台漫《神之鄉》的月光餅端上桌。（圖／記者林育綾攝）



記者林育綾／台北報導

你以為桃園大溪只有豆干嗎？台灣原創漫畫《神之鄉》以當地為背景，描述青年返鄉、參與廟會為題的作品，有望躍上螢幕！今（23）日舉行「第10屆金漫獎國際交流活動」，特別以「舌尖上的台漫」為主題，讓漫畫和美食跨界合作，特別挑選3部台漫作品中的經典食物，真實端上餐桌，包括《神之鄉》的月光餅、《馥桂吉祥》中的碎金飯、《臨時預約陰陽堂》的地黃菊花蜜，也讓更多國際人士看見台漫的多元內容！



▲文化部主辦第10屆「金漫獎國際交流活動」，讓國際人士看見台灣漫畫多元的內容。（圖／記者林育綾攝）

文化部主辦第10屆「金漫獎國際交流活動」，23日及24日在台北寒舍艾麗酒店展開為期2天的國際交流媒合，25日將於松菸文創大樓舉行頒獎典禮。在交流活動也規劃3場漫畫座談會、2場主題商務交流會、B2B商展交易媒合會、「未來漫遊」主題展示，11月也將到「台灣漫畫基地」將展出金漫10年回顧特展。

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在今（23日）的國際交流午宴中，文化部特地將台灣原創漫畫融入日常生活，以「舌尖上的台漫」為主題，讓漫畫與美食跨界合作，將台漫《馥桂吉祥》中的碎金飯、《臨時預約陰陽堂》的地黃菊花蜜、及《神之鄉》中的月光餅真實端上餐桌，也讓國際人士透過美食看見台灣漫畫多元的內容。



▲《神之鄉》的「月光餅」以地瓜製成，其實是當年窮苦人家沒錢吃月餅的替代品。（圖／記者林育綾攝）

其中《神之鄉》的作者左萱，小時候因為跟奶奶一起住在桃園大溪，長大後耗時2年親返大溪多次取景訪談，創作《神之鄉》這部以青年返鄉、參與廟會為題的作品，故事透過3位青年角色的相遇，來描繪大溪這片「神之鄉」的土地味道和回憶，像是神明指引的回家之路，令人感動，而作品也正計劃拍攝成戲劇！

在交流會上，左萱也特別介紹「月光餅」是以地瓜製成，其實是當年窮苦人家沒錢吃月餅的替代品。她特別在漫畫中描繪月光餅，不只是因為它也是大溪的在地食物，也盼望讓更多人知道，「大溪不是只有豆干」，還有更多人情味的事物值得被認識，希望能打破一些刻板印象。



▲漫畫家左萱創作《神之鄉》，描繪桃園大溪的土地味道和回憶令人感動。（圖／記者謝婷婷攝）



▲《馥桂吉祥》中的碎金飯。（圖／記者林育綾攝）



▲《臨時預約陰陽堂》的地黃菊花蜜。（圖／記者林育綾攝）

文化部次長彭俊亨提到，自從鄭麗君部長上任以來，相當重視國內的漫畫產業發展，積極推動跨域合作，在IP授權、扶植產業上都投入預算，未來文化部也會持續投入資源在原創漫畫、跨域產製等，而「金漫獎」如今也不只是一場單點活動，更是系列活動，與日、韓都有合作交流。加上文策院成立後，投資融資將雙軌並行，讓台灣原創漫畫與內容能多元發展。



▲▼第10屆金漫獎國際交流活動的展場入口，特別打造成「金漫獎租書店」復古風格。



今年的金漫獎國際交流，除了與「日本海外漫畫祭Kaigai Manga Festa」，以及文化部每年選送漫畫家前往駐村的「法國布洛瓦漫畫節BD BOUM」結為漫畫產業之國際盟友外，這2個單位的代表也特地親臨金漫獎座談會，與國內漫畫同業者分享交流。

另外台灣漫畫家劉倩帆、韓國LINE WEBTOON台灣事業部總經理、荷蘭漫畫家André Bergs也一同探討「數位漫畫的多元形式探索」議題。同時2度來訪的英國知名漫畫策展代表及評論家Paul Gravett，將以「未來漫遊」為題探討漫畫產業的未來展望。

現場也辦理逾200桌次之商展交易媒合會，邀請國際漫畫展會策展人、出版商、國際影視平台、投融資等業者參與，以促成台灣漫畫多元跨界及投資媒合。

「第10屆金漫獎頒獎典禮」將於9月25日下午3時盛大舉行，屆時將由劉傑中擔任主持人，典禮節目精彩可期，有獲雙金肯定的李千那帶來的榮耀金漫表演，以及台灣Voicemith團隊最新的Vtuber蘭希Lan Cee首次公開登台演出，而漫畫中的角色也將虛、實串場頒獎，展現台灣漫畫跨域應用潛力。

有關金漫獎入圍作品介紹及國際系列活動詳情可上官網：http://gca.moc.gov.tw

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