影／誰沒有過去？「美肌妹」設局誘連千毅中埋伏　慘被毒打再劫17萬金項鍊

記者陳以昇、孫于珊／新北報導

直播主連千毅近日風波不斷，如今又被起底一段黑歷史！2014年，連千毅收到一名買家預訂20支智慧型手機的訂單，又看買家是名叫「優娃娃」的女子，頗有姿色，且訂單量又很大就卸下戒心，不料面交時，竟被仙人跳！突有2名男子衝出，不僅把連千毅毒打一頓，還將財物洗劫一空，警方事後循線逮捕涉案人等。

▲「優娃娃」自拍美照差很大，素顏移送好狼狽！（圖／東森新聞）

據了解，連千毅當時從事手機相關產品的買賣，並答應宋姓兩兄弟以每張新台幣9千元代價收購國民身分證影本，但之後連千毅卻全盤否認，還避不見面，於是這對兄弟找來不知情的許女以暱稱「優娃娃」，釣連千毅出來面交。

▲連千毅近年靠臉書直播累積高人氣更賺入大把鈔票。（圖／翻攝自Facebook／連千毅）

連千毅赴約後，宋姓兩兄弟隨即向前勒住他的脖子，並合力出拳毆打，造成連千毅頭皮裂傷、臉、肘、前臂及腕挫傷等傷害，眼鏡及手機也都散落一地，連千毅的一支手機還有價值17萬元的金項鍊也被搶走。

經警方追查，終於在高雄逮到許女和宋姓兄弟，並將他們訊後依強盜罪嫌移送。而體態圓潤的許女被移送時素顏、一頭亂髮，模樣相當狼狽，被逮前後的模樣真的差很大，簡直判若兩人。

▼「優娃娃」誘劫連千毅，夥同宋姓兄弟痛毆連一頓後再搶走他的金項鍊。（圖／東森新聞）

回顧過去連千毅的作為，有不少網友質疑他的黑道背景，對此，他也曾在直播上直言，「誰沒有過去」，但他轉型成網紅後，疑似繼續用「強逼人吃漢堡」等強制方式處理爭議，也讓人不勝唏噓，再加上近來的街頭暴力，也凸顯連千毅的轉型之路宣告失敗。

▲連千毅23日遭到羈押，對比過去意氣風發的模樣，也令人不勝唏噓。（圖／記者洪正達攝）

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