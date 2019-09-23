權值股表現不振　台股震盪走低收盤下跌10點

▲ 台股今日收盤下跌10點。（圖／記者張一中攝）

記者李瑞瑾／台北報導

台股今日開低走低，雖盤中一度翻紅在10,940點左右徘徊，但因各大權值股表現較為疲弱，隨後即再度轉為跌勢，並於10,910點上下震盪，終場收在10,919點，下跌10點、或0.1%，成交量1,056.47億元。

電子三雄今日表現不振，股王大立光（3008）開低後在平盤上下震盪，最高一度來到4330元又翻黑，終場收在平盤4300元；台積電（2330）收在平盤264元；鴻海（2317）則小漲0.27%、收在74.7元。

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觀察其他權值股表現，僅南亞（1303）、聯發科（2454）各以小漲0.28%、0.39%作收，其餘如台塑化（6505）、台塑（1301）、台化（1326）等跌幅皆在0.8~1%之間。

今日表現較佳的類股則為橡膠、電機、電子零組件等類股；傳產類股則大多表現不佳。在電子零組件類股中，銘旺科（2429）、嘉聯益（6153）、鈞寶（6155）於盤中漲停，欣興（3037）、臻鼎-KY（4958）、南電（8046）、華通（2313）、康控-KY（4943）等皆有超過1%漲幅。

金融類股今日下跌0.64%，中信金（2891）、上海商銀（5876）、永豐金（2890）、台企銀（2834）、統一證（2855）跌逾1%；金控雙雄國泰金（2882）下跌0.96%、富邦金（2881）下跌0.66%。