陳水扁不挺選總統　呂秀蓮：他怕被蔡英文算帳

▲呂秀蓮接受廣播節目專訪。（圖／《POP撞新聞》提供，下同）



記者蔡文鈴／綜合報導

前總統陳水扁日前曾說前副總統呂秀蓮選總統的時機「天年已過」，並於22日又PO文表示，不支持呂秀蓮出來選總統。對此，呂秀蓮23日接受廣播節目專訪表示，因為陳水扁一直期待蔡英文釋放他，很怕被蔡英文算帳，「所以他第一時間跟我切割，我可以理解。」

呂秀蓮說，「尊重不自由的言論自由」，而對於陳水扁質疑她參選是為拉下蔡英文，呂秀蓮則嚴正否認，強調參選不是為了把誰拉下來，「這是非常小鼻子小眼睛的說法」。

由於呂秀蓮接受喜樂島聯盟推薦參選，恐怕遭開除黨籍，而目前黨籍是否還保留，呂秀蓮指出，「我還是很愛民進黨，但愛的是過去有黨魂的民進黨」，她指出自從蔡英文擔任黨主席後，「變相破壞民進黨，把民進黨國民黨化」，因此自己早已心靈脫黨，作好被開除黨籍的準備。

呂秀蓮認為，過去兩年蔡英文一路被罵，很多人見到她就抱怨蔡英文，而呂秀蓮偶爾針對蔡英文執政做一些評論，是為了提醒，但蔡政府也聽不下去，「逼著我一定要選到底」。

針對蔡英文近日陷入博士學位及論文真偽風波，呂秀蓮表示，作為國家元首第一時間就該把爭議說清楚，其實很簡單，把博士證書或論文亮出來就沒事了，她表示論文爭議是誠信問題，假設外界的質疑是真的，是很嚴重的事情，但呂秀蓮強調蔡英文畢竟是現任總統、而且一再否認，「我是選擇相信」。

呂秀蓮直言，「蔡英文連自己的事都應付成這樣」，前陣子爆發的私菸案也沒處理好，反映出總統府內部一塌糊塗，但很多問題蔡卻採取掩護、隱藏的方式，「讓人更覺得她失能」。呂秀蓮表示自己是善意提醒蔡英文，趕快把身邊的問題處理好，不要凡事都交給司法，她指出「以前很多人認定法院是國民黨開的，現在越來越多人相信法院是蔡英文開的」，呂秀蓮說「國家不是你家，也不是我家，國家是大家的，公事要公辦」。

呂秀蓮表示，若她通過連署「將宣布只當一任總統」，因她長期觀察，當選後前2年總統都還在學習，沒有人天生就是總統，好不容易適應又退回總統候選人，為了選票、募款要去聽各方的意見，尤其對大筆政治捐獻的人還有人情包袱，直到第二任才比較沒顧忌，能放手去做。呂秀蓮強調她要以身作則，避免陷入先前說的迴圈，若當選會透過憲法處理將總統任期延長例如5年，但只能做一任，「沒有選舉壓力、沒有人情包袱，才能做一個好的總統」。

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