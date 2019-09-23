影／不見「太平島挖石油」預算！韓國瑜：誰說要挖的？　民進黨怒噴「不認帳」

地方中心／高雄報導

高雄市長韓國瑜在2018年競選期間曾開出多張支票，從愛情產業鍊的愛情摩天輪到太平島挖石油，而當時他還信誓旦旦表示，開採太平島石油不是天馬行空。然而，他23日召開總預算編列說明會被民進黨問到，「挖石油的預算編在哪裡」時，卻反問，「誰說要挖石油？」讓在場民進黨議員全傻了眼。

▲韓國瑜出席高雄議會109年預算編列情形說明會，被質疑對「太平島挖石油」不認帳。（圖／記者賴君欣攝）

韓國瑜23日上午召開總預算編列說明會，高雄市議員高閔琳在發問時，犀利質問，「不是說要挖石油嗎？挖石油的預算編在哪裡？」對此，韓國瑜反問，「是誰說要挖石油的」，讓高閔琳當場愣住，回覆「是您自己的競選政見」，韓國瑜則回應，「我有白紙黑字寫出來？」

韓國瑜的言論一出，高閔琳也立刻反批，「請兌現你的諾言。」而議員康裕成事後也針對此事在臉書發文痛批，「今天最可恥、睜眼說瞎話的一幕」，而不少網友也紛紛在底下留言，「斷片很嚴重！」、「所以他提出的政見要請他簽署再發表才算數囉」、「為什麼愛說謊」。

回顧過去，韓國瑜2018年8月受高雄榮美教會邀請，與當時有意參選市長的無黨籍參選人吳益政一同參加「市長給問嗎」活動，當時他被問到，「如何解決高雄近3千億的債務」。

對此，韓國瑜表示，太平島隸屬於高雄，若把膽子放大一點，把太平島變成股票公司上市，由高雄市政府做莊，直接吸國際資金，開發礦產、可燃冰、漁業、觀光，而島上估計有200億桶石油與豐富礦產，勢必能解決高雄市政府的債務。

不過，韓國瑜當時也說，開發島上礦產跟石油仍須經過中央政府以及周邊國家同意。這個把太平島變成股票公司上市的想法，韓國瑜表示自己想了半年之久，他笑說，「想到頭髮都掉了」

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