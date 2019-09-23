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社會 社會焦點 保障人權

小白車國道神切車　先撞護欄再右空翻3圈…完美翻正落地

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記者陳以昇／新北報導

日前一名男子開車行經國道1號南向53公里機場系統路段時，一部白色小客車才剛打左方向燈，隨即變換車道，男子緊急煞車讓道，卻仍被擦撞到右前車頭，白車失控先撞擊護欄，後翻滾3圈後才翻正停下，造成白車駕駛全身擦挫傷無大礙，警方呼籲不要一打方向燈隨即切換車道。

▲▼吳男未查看左邊車道行車狀況，任意切換車道撞護欄翻滾3圈，警消將他救出送醫急救 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲吳男未查看左邊車道行車狀況，任意切換車道撞護欄翻滾3圈。（圖／記者陳以昇翻攝）

18日上午7時許，陳姓男子（37歲）駕駛小客車從林口上交流道要到新竹上班，行經國道1號機場系統路段，走在內側車道，這時右側吳姓男子（39歲）開著白色小客車，才剛打左方向燈隨即左切。

▼警消將吳男救出送醫急救 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼吳男未查看左邊車道行車狀況，任意切換車道撞護欄翻滾3圈，警消將他救出送醫急救 。（圖／記者陳以昇翻攝）

陳男眼見白車就要撞上來，趕緊煞車，但仍被擦撞到右前車頭；白車擦撞後失控先撞擊內側護欄，反彈後向右翻滾3圈，翻正停在外側道，只見白車車頂凹陷，車體破損，零件四散，陳男見狀趕緊報警。

警消獲報後將吳男從駕駛座救出，幸好有繫上安全帶全身僅受擦挫傷，2人經酒測均無酒駕，詳細肇責待警方調查；警方呼籲行駛中車輛，勿打方向燈後隨即變換車道，應察看後照鏡確認有無來車時，再切換車道。

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▼白車車體變形嚴重損壞，現場零件四散 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼吳男未查看左邊車道行車狀況，任意切換車道撞護欄翻滾3圈，警消將他救出送醫急救 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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