欠稅大戶要注意！財部：個人欠稅千萬　企業5千萬以上算重大逃漏稅

▲報稅民眾排隊狀況。（圖／記者林敬旻攝）

記者吳靜君／台北報導

財政部正在修稅捐稽徵法，據了解，財政部將重大逃漏稅的處分提高，未來重大逃漏稅的刑責為6個月以上、10年以下有期徒刑，並且併科罰金1,000萬元以上、1億元以下的罰金。外界關心何謂重大逃漏稅的定義，財政部長蘇建榮今日表示，個人欠稅1,000萬元、企業欠稅5,000萬元以上，即屬重大逃漏稅。

財政部長蘇建榮今（23）日到立法院財政委員會進行專案報告，民進黨立委余宛如、民進黨立委江永昌都關心稅捐稽徵法的修正，並且詢問到底「重大逃漏稅」的定義是什麼？蘇建榮表示，雖然稅捐稽徵法尚未明訂，但是將比照欠稅大戶的做法，也就是個人欠稅1,000萬元以上、企業欠稅5,000萬元以上，都算是重大逃漏稅。

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江永昌指出，就財政部所公布的全國欠稅大戶，包含個人與企業案共計938件、總計金額965.52億元，欠稅的件數、金額也年年增加，甚至重複率很高，也就是說欠稅大戶就是不願繳稅，甚至有些還逃到國外，以個人來說有6案逃到國外、企業來說有8案以上。

財政部日前已經預告「稅捐稽徵法」修正案，其中財政部傾向修法方向，納稅義務人以詐術或其他不正當方法，逃漏稅捐者，處五年以下有期徒刑，併科500萬元以下罰金。逃漏稅額情節重大者（重大逃漏稅），處6個月以上10年以下有期徒刑，併科1,000萬元以上1億元以下罰金。官員表示，目前逃漏稅法院判決大約多是2、3個月比較多，但希望藉由調整法規這些讓欠稅者誠實納稅。

蘇建榮表示，稅捐稽徵法修法草案預告後還要再修，目前還未報行政院。由於這會期主要為預算會期，若是法案沒審完，就可能面臨屆期不續審的問題，因此本會期稅捐稽徵法修法能否順利闖關成功，還得視立法院審查狀況而定。