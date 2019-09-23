連千毅背後硬底老大曝光！從角頭轉型企業人士　去年參選民代失利

▲謝育全（中間身著灰色西裝）位於苗栗的車行，直接以太陽匯為名，絲毫不忌諱別人的眼光。（翻攝自連千毅臉書）

圖文／鏡週刊

連千毅之亂延燒許久，直播主連千毅、鄭又仁於昨晚（22日）移送雄檢，經檢察官漏夜偵訊後向法院聲押禁見連、鄭2人，法官也今（23）日於下午2時裁定連千毅收押禁見。但據可靠消息指出，檢警仍在抽絲剝繭釐清這次鬧事的「太陽會」，背後是否有更高層的黑手在授意此事。

知情人士向本刊爆料「連千毅的大哥，其實就是去年參選苗栗竹南鎮民代表失利的謝育全，謝也是太陽會前苗栗分會會長，其胞妹正是在此次選舉失利的民進黨籍前縣議員謝芳紋。」謝氏兄妹檔去年連袂參選，聲勢浩大，就連國民黨籍的苗栗縣縣長徐耀昌，都肯跨黨為謝氏兄妹站台並加油打氣，這般不分藍綠的好交情，可看出謝育全在地方上擁有極高份量，不過謝氏兄妹檔最終仍不敵民意，在這場選舉中雙雙落選。

本刊向多人查證後得知連千毅與謝育全的關係確實匪淺，知情人士表示「謝為人海派，人緣極佳，對連千毅百般惜才，更有知育之恩；在謝擔任苗栗分會會長時，就讓連擔任副會長，非常倚重連的金頭腦。」

▲去年在謝芳紋（前排中）、謝育全（前排右）聯合服務處成立時，連千毅（前排左）還帶著一眾粉絲捧場致意。（翻攝自連千毅臉書）

本刊調查，謝與連都不走天道盟「角頭風格」的古早路線，改走「現代化企業」路線，除了出門一律穿著西裝外，身上都還別著太陽會獨有的胸章，就連謝在苗栗的車行，就直接取名為「太陽匯」（音同太陽會）；從角頭文化轉型成企業文化，就是這麼簡單易懂；而謝、連2人於各種婚喪喜慶場合中也從不失禮，在贈送的花籃上，不僅會掛上2人的名字，還會以太陽集團的名義，一同敬賀。

知情人士進一步指出，去年在選情艱困時，連千毅甚至還帶了數十名粉絲，去支援這位挺自己到底的「阿兄」替他站台。但這場直播主之亂，迄今已帶給高雄數個不平靜的夜晚，如今法院裁定收押禁見，檢方也更緊鑼密鼓的深入追查是否還有其他「高層」涉案其中。



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