理財作家被控騙人赴美買破屋　檢警意外查出偷賣香港保單

▲周女涉嫌和丈夫倆未經許可偷賣香港保險單遭起訴。(圖為資料照／記者楊佩琪翻攝）

記者劉昌松／台北報導

周姓理財作家與郭姓丈夫，原本被控涉嫌騙民眾投資美國底特律房產，卻詐騙裝潢費用，台北地檢署檢察官調查認為事證不足，23日處分不起訴，不過檢警在偵辦時前往搜索，意外發現，夫妻倆涉嫌販售未經主管機關許可的香港保單，因此另依違反《保險法》起訴2人。

▲5名投資人指控周女詐騙購屋裝修費，檢警因此搜索查出偷賣保單案。(圖為資料照／記者楊佩琪攝）

周女曾出版多本理財專書，以自身經驗告訴年輕小資族投資致富之道，但在2016年4月間，5名分別任職資訊、金融等行業投資人，控告周女時常在臉書po她與郭姓丈夫出國合照，炫富宣傳要靠房地產日子才過得好，有民眾好奇詢問，周女就會轉介給物業公司。

提告民眾指控，他們因此透過「星富公司」，分別在美國買了幾間房子，等著出租或轉手賺錢，但有人事後發現自己買的比當地行情貴了一倍，還有人說明明簽約要買已經裝修好的房子，結果買到的房子破舊像廢墟。

▲投資人指控在美國買的房子破舊像廢墟，但檢察官認為無事證顯示周女詐欺。(圖為資料照／記者楊佩琪翻攝）

周女和郭姓丈夫、星富公司負責人與員工被控涉嫌詐欺，但是因為當初雙方簽約的時候付的「裝修費用」也包含「管理費」，加上投資人曾在美國提告求償，被美國法院判決敗訴，因此無事證可證明周女等人涉嫌詐騙裝潢費。

但檢方偵辦時，曾經搜索周女住處，查扣到大批香港保單及合約，查出周、郭在2016年以前，曾帶民眾赴香港簽約，涉違法販售境外保單，因此另依違反《保險法》起訴2人。

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