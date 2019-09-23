私菸預繳款從台銀匯出670萬　顧立雄：有按洗錢防制規定辦理

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者屠惠剛攝）

記者紀佳妘／台北報導

總統專機違法走私菸案，金管會主委顧立雄今（23）日答詢時表示，國安人員吳宗憲的刷卡預繳款項，是從台銀的南門分行及營業部匯款到玉山銀行，總共670萬元，但台銀確實有按照洗錢防制規定來辦理。

立法院財委會今天進行「總統專機違法走私菸品案相關調查、處分及改善作為」專案報告，並邀請財政部長蘇建榮、金管會主委顧立雄等相關列席並備詢。

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立委費鴻泰質詢時表示，國安人員吳宗憲是用什麼方式支付買菸費用，金管會主委顧立雄對此指出，根據玉山銀行回報，以信用卡支付相關費用。

費鴻泰又問，吳宗憲一共刷了多少錢？華航董事長謝世謙表示，他刷2,900多條菸，先把錢存進去後，再用信用卡刷了659萬4,290元。

費鴻泰進一步詢問，吳宗憲的預繳款項從哪裡匯出？顧立雄說，預繳款項從台灣銀行的南門分行及營業部等2個戶頭，總共670萬元匯到玉山銀行。

費鴻泰質疑，一下子匯到這麼多錢，難道不用詢問，KYC（Know your customer）、洗錢防制是如何做？顧立雄指出，「他們確實都有按照洗錢防制規定來進行」。

另名立委江永昌也提及，買私菸的錢是用玉山刷得卡，錢是從台銀2個帳戶匯出，想詢問台銀是原有帳戶還是新開帳戶，本來就有人在台銀有帳戶，金錢交易匯出、匯入都有顯示使用，才匯錢到玉山銀買私菸，亦或是新開帳戶，若該帳戶是專門要來購買私菸，這兩者存有差異性。

顧立雄則說，這部分會進行了解，不一定需要開戶才能匯款，而這次匯款有分成3筆，分別從台銀南門分行和營業部匯出，至於是否有新開帳戶仍要再查一下。