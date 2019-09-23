男客聽到加500做半套　小姐「只是暗示」​按摩店負責人不起訴

▲「半套」只要500元涉妨害風化，按摩店情侶負責人被送辦，檢方不起訴。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者游芳男／宜蘭報導

上舒壓會館，女服務員暗示加價500元即可做「半套」性服務，且警方上門查到女服務員正為男客按摩，及搜出保險套及帳冊，舒壓會館兩負責人被妨害風化移送，宜蘭檢方偵結，因無任可證據可證明有媒介、容留男女性交、猥褻事實，予以不起訴。

不起訴書指出，陳姓男子與陸籍女友鄭姓女子友，2018年在宜蘭市經營一家男女舒壓會館，鄭女做指壓、按摩及記帳等工作。

但張姓憲調官證稱，2018年12月初喬裝男客前往消費，當時陳、鄭兩人未在店內，因燈光暗，不清楚是否是俞姓女服務員為他按摩。程姓男客也證稱，俞女按摩時有提到加500元可以從事「半套」服務，他猜測就是打手槍的意思，因他只想按摩，所以沒有做。程男證稱，2019年1月25日再度到店消費，洗完澡要按摩時，警察就來了。

受僱按摩的俞女證稱，當天警方查扣的12枚保險套是自己的，都是她跟老公用的，只有幫客人按摩沒有「打手槍」或其他行為。至於警方另查扣的2本帳冊，她不知道是誰的，她都是自己記帳，把收來的錢交給鄭男，事後再拆帳，「我不知道半套是什麼意思。」

檢方因證人所述，至多僅能證明曾有不詳服務小姐曾在店內以暗示方式，建議提供男客作交易服務未果，依有利被告的證據法則，不起訴鄭、陳兩人。