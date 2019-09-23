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黃國昌批國安私菸案：華航董事長不動如山　後面靠山比較硬？

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▲▼立法院財政等聯席委員會 私菸案專案報告 黃國昌質詢 備詢官員排排站 面色凝重 找資料 交頭接耳。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院財政等聯席委員會，要求針對私菸案專案報告，黃國昌質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陶本和／台北報導

針對國安特勤走私菸案，財政委員會23日要求相關單位列席說明。對此，時代力量立委黃國昌在質疑質疑，在案發後國安局局長、總統府侍衛長都下台，但華航董事長卻不動如山，後面靠山比較硬？另外也痛批總統府發言人在事發時散播假訊息，強力要求道歉。

財委會上午邀請財政部部長蘇建榮、金融監督管理委員會主任委員顧立雄、總統府秘書長陳菊、國家安全局局長邱國正、法務部調查局局長呂文忠及交通部部長林佳龍率中華航空股份有限公司董事長謝世謙、華膳空廚股份有限公司董事長葉菊蘭等率相關單位就「108年7月總統專機違法走私菸品案相關調查、處分及改善作為」進行專題報告。

黃國昌在質詢時，先向林佳龍表示，國安局、華航聯手爆出醜聞，國安局局長下台、總統府侍衛長下台，「你們交通部的官比較大？華航董事長可以不動如山？」

黃國昌痛斥，國安局局長、總統府侍衛長一條菸沒有買，就負起政治責任，憑什麼華航可以撐到現在？「部長這是你力保的嗎？你不滿意華航報告，結果華航董事長卻動都不動」。

林佳龍答詢時強調，華航內部行政報告有一部分，基於檢調要求，沒有向交通部提出報告；但黃國昌回嗆，大家都用偵查不公開當擋箭牌，起訴書中講華航、國安局勾結過程，華航董事長早該下台，「華航後面靠山比較硬？」

隨後，黃國昌痛批，私菸案爆發時他指控的內容，被華航、總統府前後反駁，「當初發的假新聞不用道歉？」他說，他控華航有高層介入，華航卻發布新聞稿否認，最後包括前資深副總羅雅美、空中商用品供應營銷處前副總邱彰信等4人都被列為被告，「新聞稿是誰發的？華航要不要和我道歉？」

黃國昌在質詢後受訪時強調，總統府發言人要對散布的訊息表達歉意，這是起碼基本擔當問題，有沒有擔當、素養就交給公眾來看。

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