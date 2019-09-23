60天報導都在黑韓…李佳芬告張雅琴、媒體總編！　預告還有第三波

▲李佳芬委託律師團告媒體。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／雲林報導

高雄市長韓國瑜的妻子李佳芬7月被爆農舍爭議時，被名嘴鄭佩芬、洪耀南等人砲轟，一狀告上法院，23日上午李佳芬委任律師再度針對蘋果日報總編輯、年代主播張雅琴與不當報導的記者提出告訴，同時預告將會有第3波提告對象。

▲律師遞訴狀。（圖／記者唐詠絮攝）

律師團在發布的新聞稿內容指出，李佳芬所稱關於「國民黨總統候選人的黑函產業鏈」並非空穴來風，以年代電視台主播張雅琴在其主持的「1800年代晚報張雅琴挑戰新聞」從7月19日到9月12日，大約40集上下的節目中，有16件公然侮辱、32件加重毀謗等有違法嫌疑之處，平均每集至少黑函一次，將「韓國瑜抹紅甚至超越和平」部分，很難不讓人聯想「黑韓」本身就是個生意。

▲李佳芬律師團新聞稿。（圖／記者唐詠絮攝）

另外針對蘋果日報總編輯與記者部分，律師郭羿廷指出，是在7月16日到9月12日間網路平台即時新聞部分，主因是其所發表對當事人的負面言論，譬如「李佳芬是不是韓國瑜的元配」等等，不但未盡查證義務，即使有誤也未進行平衡報導或者下架該不當報導，真實惡意相當明顯。





面對這次史上最黑暗的選舉，律師團也轉述李佳芬的說法，李佳芬與韓國瑜兩人知道韓粉都會保持理性，只是面對這些黑韓集團惡意抹黑有點氣不過，同時也請韓粉們相信他們夫妻，面對無情的抹黑，一定會挺身而出，藉由合法程序與之對抗，也要讓韓粉保重自己，不要中了這些黑韓集團的計，而捲入不必要的糾紛。

►點我超越韓國愉快體驗

【其他新聞】

►前男友成「攝狼」！偷拍性愛片還傳訊嗆：台灣都看得到

►影／彰化淨灘發現病死豬！ 魚寮溪口封鎖管制中