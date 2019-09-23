最高省近千元！酷航全面取消「交易手續費」　加碼6折起機票促銷

▲酷航即日起全面取消每段240元交易手續費，最高可省近千元。（圖／酷航提供）

記者賴文萱／台北報導

酷航從2018年3月起以歐洲為起點，逐步在各地取消線上交易手續費，今（23）日正式宣佈全球同步取消此費用，旅客將無須支付以往購票時所收取的每段240元交易手續費。假設購買台北出發經新加坡轉機墨爾本的酷航來回機票，即可省下四段共960元的交易手續費。

針對此次取消線上交易手續費政策，酷航執行長李立興表示，在酷航剛起步時，僅提供有限的付款方式，且支付系統的成本也較高，隨著酷航在全球市場拓展，同時在新的支付科技加持之下，除了在各國加入在地化的支付方式，也自2018年3月起即逐步取消部分地區的交易手續費，並宣布政策即日起在全球實施，盼可以提供消費者更高性價比的服務。

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▲酷航每月2次的飛常酷將在9/24至9/28登場，全球超過35個航點，最高優惠6折起。（圖／酷航提供）

隨著多元支付科技的發展，酷航在全球67個城市及17個國家，提供多樣化的付款方式，包括信用卡付款（Visa、Master 萬事達卡、美國運通等）、Apple Pay、Google Pay 、PayPal等，以及在地支付方式如新加坡 AXS 支付、越南 Momo 電子錢包、日本的 Konbini 支付等，讓旅客在購票時更加簡單輕鬆，這些在地支付系統也皆從今年8月起跟進實施交易零手續費，將降低的支付系統成本直接回饋在消費者的票價上。

除了免交易手續費之外，酷航每月2次的飛常酷將在9/24至9/28登場，全球超過35個航點，最高優惠6折起。這次加碼延長為五日促銷，航點包含韓國、日本、新加坡等亞洲熱門旅遊景點；或是雅典、柏林來趟歐洲之旅；還有澳洲四大城：墨爾本、雪梨、柏斯、黃金海岸；海島度假勝地：峇里島、普吉島、蘭卡威、馬爾地夫…等。

酷航 飛常酷促銷

促銷頁面：https://www.flyscoot.com/zhtw/promotions/tw-gtg

促銷期間：2019 年 9 月 24 日 07:00 至 2019 年 9 月 28 日 23:59

旅遊期間：最晚至 2020 年 3 月 28 日

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