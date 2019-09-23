國中生走廊「公主抱」同學…下秒冷笑從學校4樓拋下！他臟器摔爛四肢變形

▲國中生抱起同學扔下樓。（圖／翻攝自《星視頻》）

記者鄭思楠／綜合報導

廣西省河池市都安瑤族自治縣某國中16日出現超血腥一幕，一名身穿黑色上衣的男生在走廊被另一名身材高大的男生突然抱起，下秒慘被直接扔出樓外，當場4層墜下，全身多臟器爆裂、血流不止，雖然被緊急送醫，但目前仍在ICU救治。事發時，周圍多名學生全部目睹，當場嚇呆。

據曝光的畫面顯示，正值課間休息的時候，許多學生正在教室外的走廊嬉笑打鬧；這時，一名身穿校服、身材比較高大的男生突然把樓梯口一名身穿黑色上衣的男生公主抱起，直接從4樓拋出去，更探身往樓下看了2眼，隨後頭也不回淡定走進教室。

周圍的同學全部目睹驚悚一刻，雖然有同學馬上伸手攔截，可是為時已晚，只能眼看著被扔出的男生當場墜落，幾秒後才反應過來，全部衝到欄杆邊探頭看墜落同學的情況。

受傷男孩的姐姐目前在網上PO文稱，弟弟被學長抱住從4樓丟下去，由於傷情太重，當天直接進入ICU，「他被初步診斷為內臟破裂、肺部氣管破裂、出血不停、全身多處骨折，目前還沒有脫離危險期。」

▲走廊同學全部目睹。（圖／翻攝自《星視頻》）

網友看完影片嚇傻，「他還是個孩子，請別放過他」、「這個惡棍一定要抓起來嚴懲，太可怕了」、「太嚇人，掉下去的瞬間看得令人心驚」。

但有網友揭露，案情有反轉，大呼「受傷男孩不值得同情」，「聽說是行兇者先是被幾個小孩暴揍，從1樓打到4樓，後面忍無可忍，到4樓就把其中的一個扔下樓。」對此，網友表示，「希望把事情來龍去脈調查清楚」、「不站隊，如果真是校園霸凌，那太可憐了」、「真相未明前，不隨意站隊」。

目前，警方正在調查案件之中。

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