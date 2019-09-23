工人累趴躺地！網曝辛酸照嘆「尊嚴被現實磨光」　她一見秒嗆：只是下賤奴隸

▲他網曝工人辛酸照嘆「尊嚴被現實磨光」，竟遭嗆，「他們只是下賤奴隸」。（圖／翻攝爆怨公社）

記者陳韻如／綜合報導

一名男網友日前在網路上分享2張辛酸照片，只見幾名工人躺在木板上席地而睡，讓他不禁感嘆，「尊嚴被現實的生活環境磨光了！」而這篇文章事後也被媒體報導，但卻有一名女網友見狀在新聞底下留言，「工人需要什麼尊嚴，他們就是一群供社會大眾使用的下賤奴隸」，此番言論一出，也立刻引起網友憤怒，紛紛留言怒罵，「家庭教育失敗」。

男網友在臉書社團《爆怨公社》分享了2張照片寫道，「多少師傅都曾經這樣...知識、技術、專業算什麼，只要有工作就好了，尊嚴，已經被現實的生活環境磨光了！」而這篇文章事後也被媒體報導，引起社會大眾關注。

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▲女網友一見這篇文章一出，竟留言怒嗆「他們就是一群供社會大眾使用的下賤奴隸」，惹怒大批網友。（圖／翻攝爆怨公社）

然而，卻有一名女網友見狀，竟在新聞底下留言，「工人需要什麼尊嚴，他們就是一群供社會大眾使用的下賤奴隸，尊嚴對他們來說太高貴，他們也擁有不起，我實話實說」。

這番言論一出，立刻引起其他網友怒火，紛紛怒嗆，「以為蓋房子很簡單嗎，沒有勞工朋友嗎，你有房子可住嗎」、「就不要住我們工人蓋的房子」、「連做人最基本的尊重都沒有！沒有這些工人辛苦蓋的一磚一瓦，妳哪來的房子住？難不成妳住紙紮的？」

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