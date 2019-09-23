買機車的小確幸！　財長：六期環保車汰舊換新減稅擬提高至5千元...預計為期5年

▲機車貨物稅減徵，財政部希望誘導民眾購買環保車。（圖／記者李毓康攝、機車示意圖）

記者吳靜君／台北報導

財政部長蘇建榮今（23）日到立法院財政委員會專案報告，除了私菸案的調查之外，外界也關心，機車貨物稅調整的問題，讓年輕人可以享受小確幸。蘇建榮表示，現在有已經有機車汰舊換新退4,000元的貨物稅政策，且還有一年多才會到期；但是現行的汰舊換新優惠並沒有考慮六期環保車的部分，所以新的政策會把環保部分考慮進去。

依據現行規定，貨物稅條例12之5已提供汽缸排氣量150c.c.以下舊機車，如出口或報廢登記滿一年且出廠四年以上，並在出口或報廢日前後六個月內購買新車並領牌照，購車時可享汰舊換新減徵優惠每輛4,000元，且這項優惠還有一年多才會期滿。蘇建榮說，現在100CC以下已經有七、八成的貨物稅已經實質減半了，對於機車族來說，現在的貨物稅優惠來說多可以享受得到。

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根據了解，目前財政部提出新的機車貨物稅「優惠方案」，是針對符合六期環保機車排放標準、125c.c以下的新機車，提供汰舊換新減徵優惠，會比現行優惠略高，約在每輛5,000元上下，優惠預計為期五年。

外界關心，有無可能降低17%貨物稅，蘇建榮表示，貨物稅率調整必須與能源稅整體考量，不能夠單純降低稅率。外界也疑問，環保車貨物稅減徵是會在汰舊換新方案落日後接續、還是會與汰舊換新方案並行，蘇建榮則表示，這個部分同樣尚未有定論。

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