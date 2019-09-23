連2次入股半導體產業！　華為旗下「哈勃」投資AI企業「深思考」

▲華為旗下的「哈勃科技投資公司」近日投資AI產業。（圖／CFP）

記者洪珮瑄／綜合報導

大陸科技巨擘華為（Huawei）旗下的子公司「哈勃科技投資公司」近日投資大陸人工智慧（AI）第一梯隊企業「深思考」。據悉，在這之前，哈勃科技已投資了第三代半導體材料公司的「山東天岳」和從事電源管理芯片設計的「傑華特微電子有限公司」。

據中國證券報報導，哈勃科技成立於今年4月23日，註冊資本為7億元（台幣約30.5億元），先前已投資了「山東天岳」，近日又再度入股半導體產業。據悉，山東天岳是大陸近年來發展起來的一個新能源公司，自2010年10月成立以來，已經取得不少佳績，其中在碳化矽發展技術上取得了重大的進展。

這次，哈勃所投資的「深思考」是一家專注於類腦人工智能與深度學習核心科技的AI公司。工商信息顯示，深思考於今年9月18日完成註冊資本變更，將哈勃科技新增為股東，認繳出資48.56萬元（台幣為212萬元），佔深思考總股本的3.67%。

據官網顯示，「深思考」的核心團隊由中科院自動化所、軟件所、計算所、微電子所等中科院院所、清華大學一線青年AI科學家（博士10名）與領域頂級專家、營銷專家組成，目前，擁有百餘項知識產權，其中有19項內核級創新發明專利、17項國際獎項等。

人民日報指出，哈勃科技2次出手投資均與半導體產業相關，讓人聯想到華為在晶片領域迅速布局，在中美關係緊張之際，華為正圍繞晶片製造領域，打造完整的供應能力。

據悉，華為8月23日發布全球最強算力AI芯片，華為輪值董事長徐直軍表示，「當前一些美國的芯片設計EDA（電子設計自動化）公司已經不能跟華為合作了，這對我們有點挑戰，影響了一些效率。但是天下不止有他們，歷史上沒有EDA工具也可以做出晶片，並沒有不可逾越的障礙。」

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