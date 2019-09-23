女房東張淑晶誣告房客遭判5年半　二審首開竟晃點未到

▲女房東張淑晶二審開庭竟未出庭。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

利用各種名義坑殺房客的新北市女房東張淑晶，因誣告多名房客遭檢方追加起訴，一審判刑5年6月。案經上訴，二審高等法院23日首度開庭審理，但張淑晶竟無故不到庭，讓法官空等、改期。而被害的房客則是在庭外說明遭張淑晶坑殺的過程，不僅房屋問題重重，電費一度高達7.5元，相當誇張。

張淑晶從2013年起，利用套房出租、簽約設局等多種方式坑殺房客，被媒體多次踢爆後，仍繼續坑殺房客。她低價承租新北市5間房屋，重修隔間、裝潢後當起二房東，並對外宣稱全新裝潢、水泥隔間，但事實上卻是用劣質材料隔成套房，以月租9500元不等分租給學生、社會新鮮人、單親媽媽等人。有媒體估計，最少超過160名房客受害，被害房客上PTT貼文怒控遭張淑晶坑殺的過程，引起大批被害人回應。

檢方介入偵辦，發現她在出租房屋過程中，除了隱匿租約不利條款、帶看非租屋房等方式，誘騙房客簽約；等發生糾紛後，她立即開口討違約金，不給錢她就提告，甚至以連帶保證人是共犯為由，一併誣告房客親友。檢方在2015年4月、9月，分2波起訴她。其中針對檢方第一波起訴部分，一審新北地院認定共78人受害，將她判刑8年2月，其中1年2月得易科罰金。

本案為檢方第二波偵結起訴部分，新北地院一審認定共56人受害，也將她判刑5年6月。全案上訴第二審，高院23日首度開庭審理，但張淑晶竟無故不到庭，受命法官在庭上空等，無奈改期再開庭。

至於被害房客陳小姐在庭外受訪時表示，自己承租張女在新莊的房屋，發現她以舊沙發謊稱新沙發，房子排水口堵塞、馬桶糞管堵塞，向張女反映時，還被張女大罵搞壞租屋；另外張女簽約時稱電費一度4.5元，但經過計算後，實際上一度竟高達7.5元！事發後陳小姐曾在網路上PO文，也遭張女電話恫嚇，最後還被告妨害名譽，還好不起訴結案，張淑晶的行為實在很誇張。

▼被張淑晶誣告的房客陳小姐，出面陳述與張淑晶溝通的過程。（圖／記者吳銘峯攝）