喜迎台商　沈榮津、陳明文宣布中埔公館農場開發計畫拍板定案

▲嘉義中埔和興公館農場開發計畫正式拍板定案 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

因應台商回台投資，立委陳明文強力爭取開發嘉義縣中埔鄉公館農場產業園區，23日邀請到經濟部部長沈榮津、工業局副局長楊柏耕、執行長陳建堂和地主台糖公司副總經理顧孝柔等人於公館農場現勘並舉辦說明會，沈榮津現場定案2年內開發完工並陸續招商。

▲立委陳明文積極爭取嘉義中埔和興公館農場開發計畫 。（圖／記者翁伊森攝）

沈榮津表示，中埔鄉公館農場工業區開發主要為因應美中貿易摩擦，台商回台的建廠用地需求，經濟部會要求工業局在今年底完成規畫，明年初發包動工，預計2021年底前完成工業區的開發，讓想回台投資的台商趕緊來設廠，同步在 動工建造公共設施時，就會招商讓台商開始投資彈性開始建造廠房。

▲嘉義中埔鄉長李碧菁樂見於任期內成案 。（圖／記者翁伊森攝）

中埔鄉公館農場台糖土地接近國道3號及台82快速道路，交通方便，部分區域正進行公館滯洪池工程預計年底前完工，周邊區域約有75.43公頃，預計可開發產業用地面積約52.8公頃；沈榮津說，從嘉義高鐵站到公館農場僅16分鐘，交通非常迅速便利，嘉義北有大埔美、南有馬稠後，現在中間將有公館農場，對嘉義經濟發展更加分。

▲嘉義中埔和興公館農場開發計畫可開發產業用地面積約52.8公頃。（圖／記者翁伊森攝）

陳明文表示，台商回流經近6千億，因應美中貿易戰台灣已納入最佳投資的戰略位置，台商回台投資意願非常高，嘉義縣大埔美、馬稠後(一期)產業園區已一掃而空，馬稠後(二期)已開始開發，所以我一直積極爭取現在必須要趕緊規劃公館農場開發，今天經濟部沈部長特別南下向鄉親說明，沈部長也正式拍板開發，未來公館農場將成為低汙染高產值的產業園區，帶動地方的整體經濟發展。