環團公布「核四海域活動斷層」新事證　批韓國瑜竟提重啟政見

▲ 環團和學者一起公布「核四海域活動斷層新事證」（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／ 台北報導

環保團體今（23日）和台大地質系教授陳文山一起公布「核四海域活動斷層新事證」，痛批國民黨總統候選人韓國瑜跟國政顧問團成員，竟然要在本次選舉提出重啟核四，要求危險核四絕對不該再浪費預算啟封。

全國廢核行動平台指出，2011年福島核災後，前總統馬英九政府時期在當時立法院的決議要求下，做了一份核四廠與周遭海域的地質狀況調查，但2014年核四封存後，就沒有公開此資料。

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陳文山接著說，這幾年在學者要求下，且基於不該浪費預算與公共資源原則，台電和經濟部應將此調查到的數據資料，送交中央地質調查所進行專業審查、判定。環團直指，台電今年終於願意送交， 今年9月2日在專業釐清後，得到以下3點新事證：

1、核四臨近海岸新發現的F2地質構造，不能排除為活動斷層。

2、原本核四臨近海域只被台電當成「線型」的F4、F5、F6、F7和F8，都確認是活斷斷層。

3、F4、F7和F8等活動斷層應連為同一條斷層，且F2不排除也是與前述活動斷層相連。

陳文山說，如此的新事證與判定，不論F2能否確認為活動斷層，都將導致核四目前0.4的耐震係數與設計遠遠不足，更不可能在啟封後，能夠符合所需的耐震係數安全運轉，且若F2卻認為活動斷層，核四與活動斷層的距離將縮至5公里。環團最後要求危險核四絕不該啟封再虛耗預算，必須馬上終結核四計畫，且任何利害相關方都不該再拿過時且錯誤的核四地質資訊誤導社會大眾，更要台電與經濟部將相關完整內容提供給有知情權利的社會大眾。