報案「爆乳女友」盜領10多萬　看新聞暈倒！原來是偽娘

▲張男扮女裝在全台行騙，落網時正好穿著深V爆乳裝。（圖為資料照／警方提供）

記者劉昌松／台北報導

張姓男子長期施打女性荷爾蒙，女扮男裝露出事業線在全台行騙，高雄有名被害人，和「她」相約看電影時，被「她」偷走錢包，遭盜領存款10多萬元，被害人一直以為是遇到女騙子乾洗，直到日前新聞報導她因多起詐騙案遭逮，才發現「女友」竟是男兒身，台北地檢署23日依詐欺等罪再次將張男起訴。

張男早從2007年開始，多次以女裝身分在交友網站，或者路上隨機找尋目標，利用美色邀約男性外出看電影、吃飯，再找機會洗劫受害人，張遭多案通緝到2019年3月間落網時，身著一襲低胸女裝，露出「事業線」。

▲張男8月份才因16件詐騙等案件遭台北地院判刑。（圖為資料照／翻攝爆料公社）

台北地院8月間才依16件竊盜、侵占、詐欺等案，將張判刑2年，另有1年10個月可易科罰金。北檢日前又接獲新案，1名被害人指控，他在2018年間和交往中的女友相約看電影，他把包包交給女友保管後，自己去櫃檯買了票回來發現女友跟包包都不見了，之後存款就被提領了3次共損失10幾萬元。

被害人傷心報警表示，誤信對方「要當我女朋友」，所以把提款卡密碼都告訴對方，沒想到遇到愛情騙子，直到新聞報導張遭通緝落網，被害人看了照片才發現對方不但是騙子，還是男扮女裝的偽娘。

姊妹們，給他好看

【其他新聞】

直播男想賺「斗內」！要求國中小女友自拍半裸照…沒分錢鬧翻

「6女全裸入鏡」色影師更衣室偷裝針孔！少女Coser夢崩裂

召妓法官撤職「不改本色」 趁復健偷襲護理師大腿：口罩遮住妳的漂亮臉