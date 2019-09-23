「龍潭認真弟」雨夜一人顧鍋貼店　她等20分鐘：老闆，這年輕人不簡單啊！

▲原PO表示，店員雖然很忙，但還是非常有禮貌。（圖／翻攝「爆怨公社」臉書社團）

記者陳俊宏／綜合報導

桃園一名女網友到連鎖鍋貼店，發現店裡只有一名年輕員工，她看了20分鐘直呼，「老闆，這年輕人不簡單啊！」其他顧客也說，「那弟弟只有一人要處理所有事，還很有禮貌服務，那抗壓性高。」

原PO近日在「爆怨公社」臉書社團還原當時情況，她說，下雨的夜晚又是顛峰時間，「就一個人忙進忙出，真的是一個人，接單、結帳、製作餐點、送餐，內外場都在兼顧。」

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原PO說，她詢問店員怎麼只有一個人，得到「另一個有事先離開了」的回覆，她接著說「一個人真的很辛苦」；店員回，「不是每個人都能體會這辛苦。」她表示，看著店員忙前忙後，卻沒遺忘掉禮貌，對每位客人說「不好意思！讓你／妳久等了。」

▼原PO向服務業致敬，「每個行業都辛苦。」（圖／示意照／翻攝免費圖庫pixabay）

原PO指出，自己等待20分鐘，「（店員）至少跟我說了2、3次『不好意思，再等一下』。大家看到他的辛苦，但這一幕老闆卻往往看不到。」她想對老闆說，「這年輕人不簡單啊」，也向服務業致敬，「每個行業都辛苦。」

對此，一名女網友說，這樣會瘋掉吧，經過另一間店時，看到「水餃區一個員工，煎檯一個員工，點餐一個員工，送餐、清潔、整理三個員工。」原PO回，「他一個人結單、煎檯、水餃煮麵、裝湯、餐點裝袋、內場送餐，真的不簡單，重點是完全沒有臉臭不高興，真的令人敬佩。」

還有眼尖網友發現該店位於龍潭，「那弟弟只有一人，要處理所有事，還很有禮貌服務，那抗壓性高。他還有被燙到，還很努力服務，很不簡單，弟弟你很棒！你努力我們都知道，讚。」

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